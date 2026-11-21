Bayern : Michael Olise sera présent à Lille
Sorti sur blessure lors du match nul du Bayern Munich contre Cologne vendredi soir, Michael Olise va bien. Les informations de L’Equipe sont rassurante sur l’état de santé de l’international français, qui ne souffre que d’une contusion. Le quotidien national affirme que Michael Olise sera donc rétabli dans les temps pour le déplacement à Lille ce mercredi en Ligue des Champions. Une bonne nouvelle pour Zinedine Zidane et pour les supporters bavarois, un peu moins pour le LOSC.
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Derniers commentaires
L'Equipe devance le PSG et révèle la blessure de Doué
Doué passe une IRM dimanche mais certains savent deja ce qu il a et combien de temps il sera indisponible. Je prefere attendre l avis du club.
Les croisés pour Doué ? Le PSG très inquiet
Ça tiendra pas sur la durée, tu peux pas avoir Doué et Kvara out sans renfort sérieux. Sans compter que tu auras d'autres blessures
Lille-OL : Les compos (20h45 sur Ligue1+3)
moi je le refuse celui ci. Ça fait chier parce qu’il était superbe.
L1 : L’OL de Vicens fait tomber Lille
Et saammm aussi par la même occasion 🤣🤣
L1 : But refusé pour l’OL, Lille remercie Letexier
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Ligue 1
Saison régulière
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