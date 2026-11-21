Zinedine Zidane a achevé il y a une semaine son second rassemblement à la tête de l’équipe de France. La succession de Didier Deschamps est pour l’instant réussie, mais certains Français restent perplexes.

Après 14 années à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps a vidé son casier à Clairefontaine à l’issue de la Coupe du monde 2026. Comme attendu, c’est Zinedine Zidane qui lui a succédé. L’ancien entraîneur du Real Madrid a achevé le week-end dernier son deuxième rassemblement à la tête des Bleus, qui ont terminé premiers de leur groupe de Ligue des Nations. La succession de Didier Deschamps se passe pour l’instant plutôt bien, malgré quelques couacs en interne notamment au niveau logistique. Les Français restent néanmoins mesurés, eux qui étaient très attachés affectivement à Didier Deschamps.

Un sondage Odoxa réalisé pour Winamax et RTL le prouve avec un chiffre fort : 47% des amateurs de football interrogés estiment que l'équipe de France « est moins bonne » que sous Didier Deschamps. Autrement dit, environ un Français sur deux regrette déjà la compétitivité des Bleus sous DD. La cote de popularité de Zinedine Zidane est par ailleurs en chute de 3 points même si elle reste haute avec 83% des Français qui conservent une bonne opinion de leur sélectionneur, comme 90% des amateurs de football.

Le sondage démontre par ailleurs que les amateurs de football sont peu convaincus par la tactique et les compositions de Zidane, avec -15% par rapport à la trêve précédente (74%). Pour ceux qui en doutaient encore, l’état de grâce est donc bel et bien terminé pour Zizou à la tête de l’équipe de France. Il lui faudra maintenant se montrer à l’heure de son prédécesseur Didier Deschamps pour garder une cote de popularité forte. Pour cela, éliminer l’Espagne en quart de finale de la Ligue des Nations en mars prochain serait idéal.