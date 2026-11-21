11e journée de Ligue 1



Monaco 1-1 Auxerre

Strasbourg 0-1 Brest

Lens 1-1 Toulouse LOSC 0-1 OL Monaco 1-1 AuxerreStrasbourg 0-1 BrestLens 1-1 Toulouse

Très fragile à l'extérieur depuis le début de la saison, l'OL l'a emporté à Lille ce samedi pour la première de Carlos Vicens sur le banc lyonnais. Didier Digard n'a pas connu le même bonheur avec Lens.

Premier match sur le banc de l'Olympique Lyonnais pour Carlos Vicens et première victoire. Dans le choc du haut de tableau de cette 11e journée de Ligue 1, l'OL l'a emporté à Lille grâce à une première mi-temps très aboutie. Bidstrup a ouvert le score et Nuamah pensait avoir doublé la mise dans la foulée. Le but du Ghanéen a finalement été refusé, mais l'OL aura été suffisamment solide pour conserver son avantage et l'emporter dans le Nord (0-1).

Didier Digard aurait aimé connaître le même bonheur pour sa première à Lens. Menés 0-1 par Toulouse, les Sang et Or ont finalement arraché le match nul et auraient pu espérer mieux sans un Guillaume Restes des grands soirs. Dans les autres résultats, Monaco a concédé un match nul décevant sur sa pelouse face à Auxerre (1-1) tandis que Brest a créé la surprise en gagnant à Strasbourg (0-1).