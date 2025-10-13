L’OL défie Lille pour une pépite de Ligue 1

Brillant en Ligue 1 depuis la remontée de l’AJ Auxerre dans l’élite, Kévin Danois est un joueur convoité. Le milieu de terrain français de 21 ans a notamment tapé dans l’oeil des dirigeants de l’Olympique Lyonnais.
Homme de base de Christophe Pélissier depuis la remontée de l’AJ Auxerre
, Kévin Danois a réalisé une excellente saison 2024-2025 en Ligue 1. L’international espoirs français de 21 ans est reparti sur des bases similaires et malgré les difficultés de l’AJA, 16e de Ligue 1 après 7 journées, le joueur né en Guadeloupe confirme qu’il a largement le niveau de la Ligue 1. Milieu de terrain très actif, doté d’un volume de jeu important et d’une très bonne qualité de passe longue, Kévin Danois pourrait vite s’émanciper et filer chez un plus gros club de notre championnat dans les mois à venir.
A ce propos, le site Live Foot nous apprend que Kévin Danois est l’une des cibles de l’Olympique Lyonnais
pour l’après-Corentin Tolisso. Le champion du monde est encore sous contrat jusqu’en 2027 mais le club rhodanien aimerait dans l’idéal recruter son successeur dès l’été prochain afin que celui-ci s’adapte progressivement durant la dernière année de Tolisso au club. Kévin Danois a le profil idéal aux yeux de l’état-major des Gones selon le média, qui estime que la signature du joueur de l’AJ Auxerre à Lyon l’été prochain est « une option possible »
.
L'OL et Lille craquent pour Kévin Danois
Il faudra néanmoins composer avec une rude concurrence car un autre cador de Ligue 1 est sur les rangs. Lille, qui sait qu'il sera très difficile de retenir le très courtisé Ayyoub Bouaddi
l’été prochain, a coché le nom de Kévin Danois pour lui succéder. Reste maintenant à voir si du côté d’Auxerre, qui a prouvé cet été avec le cas Lassine Sinayoko qu’il savait retenir ses joueurs les plus courtisés, on ouvrira la porte au jeune milieu de terrain français dont le contrat court jusqu’en 2029. Ce n’est pas impossible, mais le prix à payer risque d’être important et de dépasser les 10 millions d’euros au vu du potentiel du joueur.
K. Danois
France • Âge 21 • Milieu