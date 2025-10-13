ICONSPORT_272084_0348
Kevin Danois

L’OL défie Lille pour une pépite de Ligue 1

OL13 oct. , 12:20
parCorentin Facy
0
Brillant en Ligue 1 depuis la remontée de l’AJ Auxerre dans l’élite, Kévin Danois est un joueur convoité. Le milieu de terrain français de 21 ans a notamment tapé dans l’oeil des dirigeants de l’Olympique Lyonnais.
Homme de base de Christophe Pélissier depuis la remontée de l’AJ Auxerre, Kévin Danois a réalisé une excellente saison 2024-2025 en Ligue 1. L’international espoirs français de 21 ans est reparti sur des bases similaires et malgré les difficultés de l’AJA, 16e de Ligue 1 après 7 journées, le joueur né en Guadeloupe confirme qu’il a largement le niveau de la Ligue 1. Milieu de terrain très actif, doté d’un volume de jeu important et d’une très bonne qualité de passe longue, Kévin Danois pourrait vite s’émanciper et filer chez un plus gros club de notre championnat dans les mois à venir.
A ce propos, le site Live Foot nous apprend que Kévin Danois est l’une des cibles de l’Olympique Lyonnais pour l’après-Corentin Tolisso. Le champion du monde est encore sous contrat jusqu’en 2027 mais le club rhodanien aimerait dans l’idéal recruter son successeur dès l’été prochain afin que celui-ci s’adapte progressivement durant la dernière année de Tolisso au club. Kévin Danois a le profil idéal aux yeux de l’état-major des Gones selon le média, qui estime que la signature du joueur de l’AJ Auxerre à Lyon l’été prochain est « une option possible ».

L'OL et Lille craquent pour Kévin Danois

Il faudra néanmoins composer avec une rude concurrence car un autre cador de Ligue 1 est sur les rangs. Lille, qui sait qu'il sera très difficile de retenir le très courtisé Ayyoub Bouaddi l’été prochain, a coché le nom de Kévin Danois pour lui succéder. Reste maintenant à voir si du côté d’Auxerre, qui a prouvé cet été avec le cas Lassine Sinayoko qu’il savait retenir ses joueurs les plus courtisés, on ouvrira la porte au jeune milieu de terrain français dont le contrat court jusqu’en 2029. Ce n’est pas impossible, mais le prix à payer risque d’être important et de dépasser les 10 millions d’euros au vu du potentiel du joueur.
K. Danois

K. Danois

FranceFrance Âge 21 Milieu

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_258213_0204
OM

L'OM torpille le PSG pour une opération historique

ICONSPORT_269776_0635 (1)
PSG

Le PSG prépare une offre folle pour Manu Koné

ICONSPORT_273378_0833
Equipe de France

EdF : Deschamps flingue Akliouche, Walid Acherchour s’agace

FC Barcelone
Liga

Le Barça a un nouveau Lamine Yamal en réserve

Fil Info

12:40
L'OM torpille le PSG pour une opération historique
12:00
Le PSG prépare une offre folle pour Manu Koné
11:30
EdF : Deschamps flingue Akliouche, Walid Acherchour s’agace
11:00
Le Barça a un nouveau Lamine Yamal en réserve
10:30
Rashford et le PSG, triste fin
10:00
L'ASSE craint un énorme coup dur
9:30
OM : Robinio Vaz apporte une excellente nouvelle
9:00
Thauvin superstar, la France commence à le gonfler
8:40
OL : Un joueur fait le Grand Chelem, c'est incroyable

Derniers commentaires

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

Chiale en silence le cassos avec ton nouveau compte en bois RIRES

Rabiot hué à Paris, Deschamps exige le silence

MDR pov clodo, vas brûler la commanderie et agressé vos propres joueurs, ou leurs tiré dessus à balles réelles pour les faire partir...

Paris : Le PSG reste au Parc des Princes

Je ne suis pas sûr que la décision se fait en fonction des desiderata des membres de club de supporters.

OM : Robinio Vaz apporte une excellente nouvelle

Aubam est suspendu mais doit rester avec sa sélection. Il n'aura pas la fatigue du dernier match certes.

L'OM en rouleau compresseur à Metz

Ce qui marrant avec toi c'est que dès que l'on met une pièce tu te remet à danser. Danse le nabot fuyard, danse, rires. Tu es si facilement manipulable, rires.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1675111358
2
O. Marseille
15750215510
3
Strasbourg
1575021477
4
O. Lyonnais
157502954
5
Monaco
13741216124
6
Lens
1374121064
7
LOSC Lille
11732214104
8
Paris
1073131213-1
9
Toulouse
1073131112-1
10
Rennes
107241910-1
11
Brest
8722311110
12
Nice
87223912-3
13
Lorient
77214916-7
14
Auxerre
67205510-5
15
Le Havre
67133810-2
16
Nantes
6713357-2
17
Angers SCO
57124311-8
18
Metz
27025516-11

Loading