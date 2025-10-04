L1 : Lens éteint Auxerre à la dernière seconde !

7e journée de Ligue 1 :

Stade Abbé-Deschamps

Buts : Sierralta (61e) pour Auxerre ; Edouard (14e), Sima (90e+6) pour Lens

Exclusion : Ganiou (73e) pour Lens

Très convaincant à Rennes avec un nul obtenu à 10 contre 11, Lens était très attendu à Auxerre où un succès pouvait propulser le Racing dans le top 4. Les Sang et Or débutaient avec envie, mettant l'AJA en difficulté par leur pressing. Contré, Léon était tout proche de concéder un but d'entrée (3e). Auxerre était finalement puni sur une nouvelle perte de balle exploitée par Edouard. Dominé par Lens, Auxerre se réveillait avec une belle frappe de Namaso sur le poteau artésien (34e). De bon augure pour la seconde période.

En effet, l'AJA revenait des vestiaires plus entreprenant. Lens subissait de plus en plus. Après une frappe de Sinayoko passé au ras du poteau, Auxerre trouvait la faille sur le corner suivant avec une tête gagnante de Sierralta. Pour son premier match, le jeune défenseur lensois Ganiou était exclu pour deux cartons jaunes. Dos au mur, Lens finissait bien curieusement. Sima trouvait le poteau sur corner avant de régler la mire et de crucifier Auxerre à la dernière seconde. Avec ce succès, Lens prend la 4e place tandis qu'Auxerre végète au 15e rang.