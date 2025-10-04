ICONSPORT_272856_0030

L1 : Lens éteint Auxerre à la dernière seconde !

Ligue 104 oct. , 23:01
parMehdi Lunay
0
7e journée de Ligue 1 :
Stade Abbé-Deschamps
Auxerre-Lens 1-2
Buts : Sierralta (61e) pour Auxerre ; Edouard (14e), Sima (90e+6) pour Lens
Exclusion : Ganiou (73e) pour Lens
Très convaincant à Rennes avec un nul obtenu à 10 contre 11, Lens était très attendu à Auxerre où un succès pouvait propulser le Racing dans le top 4. Les Sang et Or débutaient avec envie, mettant l'AJA en difficulté par leur pressing. Contré, Léon était tout proche de concéder un but d'entrée (3e). Auxerre était finalement puni sur une nouvelle perte de balle exploitée par Edouard. Dominé par Lens, Auxerre se réveillait avec une belle frappe de Namaso sur le poteau artésien (34e). De bon augure pour la seconde période.
En effet, l'AJA revenait des vestiaires plus entreprenant. Lens subissait de plus en plus. Après une frappe de Sinayoko passé au ras du poteau, Auxerre trouvait la faille sur le corner suivant avec une tête gagnante de Sierralta. Pour son premier match, le jeune défenseur lensois Ganiou était exclu pour deux cartons jaunes. Dos au mur, Lens finissait bien curieusement. Sima trouvait le poteau sur corner avant de régler la mire et de crucifier Auxerre à la dernière seconde. Avec ce succès, Lens prend la 4e place tandis qu'Auxerre végète au 15e rang.

Ligue 1

05 octobre 2025 à 17:00
Auxerre
Sierralta Carvallo61'
1
2
Match terminé
Lens
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
M. Sarr
LensLens
Carton jaune
87
A. Thomasson
LensLens
Remplacement
84
ENTRE
L. Sy
AuxerreAuxerre
SORT
F. Sierralta Carvallo
AuxerreAuxerre
Remplacement
81
ENTRE
M. Guilavogui
LensLens
SORT
W. Saïd
LensLens
Voir Les Détails Complets Du Match
0
