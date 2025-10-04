L1 : Lens éteint Auxerre à la dernière seconde !

Il c est éteint
Vous avez toujours quelquechose à dire, et 4-0 face à l'Ajax le mode rouleau compresseur n'était pas activé ? Tu vas dire quoi, que c'est que l'Ajax ? Mdr. Quand c'est le PQSG qui bat l'Atalanta qui a perdu Gasperini, Scamacca, Retegui, Koopmeiners et Lookman qui est dans le loft, tout le monde se tire la nouilles "c'est exceptionnel !!". Tout est à géométrie variable avec vous, nous de notre côté on est tellement tranquille...
Hamed Junior Traoré aussi est blessé depuis 3 semaines...
J'te jure, sans compter Hakimi et Mendes, qui, apparemment, voudraient rejoindre le Real... 😅
"et il y a des clubs états qui ont des machines à cash" Et oui... Més que clubs
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|15
|7
|5
|0
|2
|10
|15
|5
|15
|6
|5
|0
|1
|8
|12
|4
|15
|6
|5
|0
|1
|5
|8
|3
|13
|7
|4
|1
|2
|4
|10
|6
|12
|6
|4
|0
|2
|4
|14
|10
|12
|6
|4
|0
|2
|2
|9
|7
|10
|6
|3
|1
|2
|4
|13
|9
|10
|7
|3
|1
|3
|-1
|12
|13
|9
|6
|2
|3
|1
|-1
|7
|8
|8
|7
|2
|2
|3
|0
|11
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-2
|9
|11
|7
|6
|2
|1
|3
|-3
|7
|10
|7
|7
|2
|1
|4
|-7
|9
|16
|6
|7
|2
|0
|5
|-5
|5
|10
|6
|7
|1
|3
|3
|-2
|5
|7
|5
|6
|1
|2
|3
|-2
|6
|8
|5
|6
|1
|2
|3
|-3
|3
|6
|2
|7
|0
|2
|5
|-11
|5
|16
👊 Premier but sous ses nouvelles couleurs pour 𝗢𝗱𝘀𝗼𝗻𝗻𝗲 𝗘𝗱𝗼𝘂𝗮𝗿𝗱 ! #AJARCL