Ayyoub Bouaddi

Bouaddi au PSG cet été, Luis Campos rédige l'offre

PSG12 oct. , 9:00
Très intéressé par les joueurs français les plus prometteurs, le PSG a fait d’Ayyoub Bouaddi l’une de ses priorités pour le prochain mercato estival. Luis Campos et Luis Enrique sont fans du milieu de terrain lillois.
Après avoir misé sur Désiré Doué ou encore Bradley Barcola et Lucas Chevalier ces dernières années, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de continuer à recruter les meilleurs espoirs de Ligue 1 et du football français. La nouvelle piste de l’état-major du PSG est connue, il s’agit d’Ayyoub Bouaddi. L’international espoir tricolore brille à Lille depuis un peu plus d’un an. Ses performances en Ligue des Champions l’an passé et en Europa League en ce début de saison ont tapé dans l’oeil du Paris SG, au point d’en faire le favori de Luis Enrique et de Luis Campos pour renforcer le milieu de terrain du club francilien selon PSG Inside Actu.
« Le PSG s’intéresse de près à Bouaddi ! Luis Campos et Luis Enrique apprécient beaucoup le jeune talent du LOSC. Paris envisagerait un achat dès cet été et non cet hiver. Objectif : franciser davantage l’effectif parisien » publie sur son compte X l’insider, pour qui il ne fait aucun doute que le Paris Saint-Germain va bondir sur Ayyoub Bouaddi lors du prochain mercato. Encore va-t-il falloir convaincre Lille d’accepter le départ du natif de Senlis, ce qui ne sera pas chose aisée. Car si les deux clubs entretiennent de très bonnes relations comme l’a prouvé le départ de Lucas Chevalier cet été, le contrat d’Ayyoub Bouaddi avec le LOSC court jusqu’en 2027 et logiquement, les Nordistes vont faire leur maximum pour tenter de le prolonger.

Ayyoub Bouaddi, la priorité du PSG cet été

Le joueur de 18 ans représente le présent et l’avenir des Dogues, mais une offre du PSG pourrait évidemment le séduire et le pousser à ne pas renouveler son contrat avec son club formateur. Du côté de Paris, l’idée est clairement de miser sur l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération à ce poste pour venir renforcer un entrejeu trop dépendant des trois titulaires (Vitinha, Fabian Ruiz, Joao Neves). La piste est concrète, la question est maintenant de savoir si le PSG parviendra à la concrétiser l’été prochain comme le souhaite ardemment Luis Enrique.
