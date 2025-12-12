ICONSPORT_276732_0004

L’OL défie le Barça pour un énorme talent de 17 ans

OL12 déc. , 12:40
parGuillaume Conte
L'OL tente de faire venir une pépite égyptienne. Le FC Barcelone a un temps d'avance, mais Lyon croit toujours l'exploit possible pour cet attaquant prometteur.
Même avec des moyens limités, l’Olympique Lyonnais ne manque pas d’idées pour essayer de se renforcer intelligemment. La cellule de recrutement pense bien avoir trouvé le joueur qui serait capable de progresser et d’apporter à l’OL dans les années à venir, mais l’opération sera forcément très difficile à boucler.

Le Barça a un temps d'avance, mais...

Il s’agit d’un joueur dont tout le continent africain parle beaucoup ces dernières semaines. Son nom est Hamza Abdelkarim, un élément qui évolue au poste d’avant-centre et qui n’a pas encore 17 ans. Pour le moment, personne en Europe ne peut le faire signer en professionnel, tant qu’il n’a pas ses 18 ans. Son club d’Al Ahly est néanmoins à l’écoute des offres, la formation égyptienne ayant bien conscience que le départ de son prodige était inéluctable.
Le FC Barcelone a un temps d’avance sur tout le monde, avec une première offre déjà effectuée selon Africa Foot. D’autant plus que le joueur, qui aura 18 ans le 1er janvier prochain, est intéressé par l’idée de jouer pour les blaugrana. Mais ce n’est pas dit que l’affaire va se faire, car le Barça a toujours des soucis importants pour faire valider ses transferts et ajouter ses joueurs dans son effectif. Les difficultés financières du club catalan pourraient peser sur la réponse des dirigeants égyptiens, affirme le média africain.
Si jamais la fenêtre devait s’ouvrir pour un autre club, alors l’OL serait capable de tenter le coup pour Abdelkarim, qui a brillé lors de la récente Coupe du monde U17 au Qatar. Une solution encore incertaine, mais qui démontrent que, malgré des moyens limités et une DNCG sur leur dos, les dirigeants lyonnais ne s’interdisent pas de réaliser quelques gros coups chez les joueurs les plus prometteurs de la planète football.

0
Derniers commentaires

OL : Saint-Cyr/Collonges encore écoeuré

C'est la débilité de ces réglements d'un autre temps...

Deux recrues et un départ à l'OL, c'est validé !

Il n a pas de tunes il devra ceder ces parts a Iconic Sport quoiqu il arrive ^^

PSG : Le Parc des Princes à vendre, la menace du Qatar

Moi j'ai fait les deux stades et il y a pas photo l'ambiance est bien meilleur au vélodrome d'ailleurs beaucoup de joueurs le disent. Par contre coté décoration depuis que QSI est la la déco du parc des prince est pas mal,à vide je te parle,mais une fois que les supporters ont remplie les deux enceintes désolé il n'y a plus photo.

PSG : Cette équipe que Luis Enrique ne veut pas affronter

Paris a le potentiel pour jouer sur tous les tableaux . Il faut surtout que les remplaçants rehaussent leur niveau de jeu . Barcola doit travailler sa finition . Les titis doivent avoir une volonté rageuse de gagneurs . Un nouveau milieu jeune et expérimenté ne serait pas de refus , sauf il y en a dans la réserve

Daniel Riolo prend Mbappé pour clasher Johan Micoud

Rigolo t k1 imbécile car micoud a parfaitement raison dans ces propos car la venue de mbappé ki est 1 bonne chose et en mm temps mauvaise car sà à déstabilisé le niveau des autres stars du Réal ki ont perdus leurs football. Micoud à rien dit de méchant ou mauvais juste 1 réalité constaté par bcp ki Oz pas le dire c tt

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

