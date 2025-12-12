L’OL défie le Barça pour un énorme talent de 17 ans

L'OL tente de faire venir une pépite égyptienne. Le FC Barcelone a un temps d'avance, mais Lyon croit toujours l'exploit possible pour cet attaquant prometteur.

Même avec des moyens limités, l’Olympique Lyonnais ne manque pas d’idées pour essayer de se renforcer intelligemment. La cellule de recrutement pense bien avoir trouvé le joueur qui serait capable de progresser et d’apporter à l’OL dans les années à venir, mais l’opération sera forcément très difficile à boucler.

Le Barça a un temps d'avance, mais...

Il s’agit d’un joueur dont tout le continent africain parle beaucoup ces dernières semaines. Son nom est Hamza Abdelkarim, un élément qui évolue au poste d’avant-centre et qui n’a pas encore 17 ans. Pour le moment, personne en Europe ne peut le faire signer en professionnel, tant qu’il n’a pas ses 18 ans. Son club d’Al Ahly est néanmoins à l’écoute des offres, la formation égyptienne ayant bien conscience que le départ de son prodige était inéluctable.

Le FC Barcelone a un temps d’avance sur tout le monde, avec une première offre déjà effectuée selon Africa Foot. D’autant plus que le joueur, qui aura 18 ans le 1er janvier prochain, est intéressé par l’idée de jouer pour les blaugrana. Mais ce n’est pas dit que l’affaire va se faire, car le Barça a toujours des soucis importants pour faire valider ses transferts et ajouter ses joueurs dans son effectif. Les difficultés financières du club catalan pourraient peser sur la réponse des dirigeants égyptiens, affirme le média africain.

Si jamais la fenêtre devait s’ouvrir pour un autre club, alors l’OL serait capable de tenter le coup pour Abdelkarim, qui a brillé lors de la récente Coupe du monde U17 au Qatar. Une solution encore incertaine, mais qui démontrent que, malgré des moyens limités et une DNCG sur leur dos, les dirigeants lyonnais ne s’interdisent pas de réaliser quelques gros coups chez les joueurs les plus prometteurs de la planète football.