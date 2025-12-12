Indice UEFA : Merci l’OL et Strasbourg, la France gagne une place

La France continue de monter en régime cette saison, et les bonnes performances de ses deux clubs phares du jeudi permettent de remonter au classement.

Très bonne semaine pour le football français, qui a connu quatre victoires, un nul et deux défaites sur ses sept matchs de Coupe d’Europe. Ce jeudi, si Lille a failli en Suisse et que Nice s’est encore incliné contre Braga, l’OL a fait le boulot contre les Go Ahead Eagles et Strasbourg a tenu bon à Aberdeen. Des victoires importantes car elles placent les deux clubs français en tête de leur compétition respective.

Et cela rapporte au niveau des résultats de l’indice UEFA au lendemain de cette semaine européenne. Ainsi, grâce à ces bons résultats, la France grimpe d’une place dans le classement de cette saison, dépassant Chypre pour prendre la 7e place. Et avec désormais la Pologne en vue, puisque seulement 0,2 point sépare la France du pays qui occupe la 6e place actuellement. Et encore devant, le Portugal et l’Espagne ne sont pas si loin, de quoi espérer une remontada si les résultats continuent à suivre.

Par contre, pour viser encore plus haut sur le classement général, celui sur les cinq dernières saisons qui sert à attribuer les places en Ligue des Champions, cela semble toujours aussi compliqué, les clubs allemands se comportant bien. Nos voisins occupent la 2e place de la saison en cours, et les très bonnes formes de formation comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Fribourg ou Stuttgart ne laissent pas beaucoup d’espoirs aux tricolores à ce niveau.