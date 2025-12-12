ICONSPORT_279667_0087

Indice UEFA : Merci l’OL et Strasbourg, la France gagne une place

Coupe d'Europe12 déc. , 7:30
parGuillaume Conte
1
La France continue de monter en régime cette saison, et les bonnes performances de ses deux clubs phares du jeudi permettent de remonter au classement.
Très bonne semaine pour le football français, qui a connu quatre victoires, un nul et deux défaites sur ses sept matchs de Coupe d’Europe. Ce jeudi, si Lille a failli en Suisse et que Nice s’est encore incliné contre Braga, l’OL a fait le boulot contre les Go Ahead Eagles et Strasbourg a tenu bon à Aberdeen. Des victoires importantes car elles placent les deux clubs français en tête de leur compétition respective.
Et cela rapporte au niveau des résultats de l’indice UEFA au lendemain de cette semaine européenne. Ainsi, grâce à ces bons résultats, la France grimpe d’une place dans le classement de cette saison, dépassant Chypre pour prendre la 7e place. Et avec désormais la Pologne en vue, puisque seulement 0,2 point sépare la France du pays qui occupe la 6e place actuellement. Et encore devant, le Portugal et l’Espagne ne sont pas si loin, de quoi espérer une remontada si les résultats continuent à suivre.
Par contre, pour viser encore plus haut sur le classement général, celui sur les cinq dernières saisons qui sert à attribuer les places en Ligue des Champions, cela semble toujours aussi compliqué, les clubs allemands se comportant bien. Nos voisins occupent la 2e place de la saison en cours, et les très bonnes formes de formation comme le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Fribourg ou Stuttgart ne laissent pas beaucoup d’espoirs aux tricolores à ce niveau.
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_279597_0187
Liga

Le PSG empêche Pérez de virer Xabi Alonso

ICONSPORT_279610_0126
Kylian Mbappé

Daniel Riolo prend Mbappé pour clasher Johan Micoud

ICONSPORT_279667_0258
OL

Deux recrues et un départ à l'OL, c'est validé !

ICONSPORT_279115_0019
PSG

25 ME, Luis Campos craque pour ce prodige suisse

Fil Info

12 déc. , 10:20
Le PSG empêche Pérez de virer Xabi Alonso
12 déc. , 10:00
Daniel Riolo prend Mbappé pour clasher Johan Micoud
12 déc. , 9:40
Deux recrues et un départ à l'OL, c'est validé !
12 déc. , 9:20
25 ME, Luis Campos craque pour ce prodige suisse
12 déc. , 9:00
ASSE : Poussé dehors, il revient et vise le Mondial 2026
12 déc. , 8:40
OM : Stupeur, deux clubs anglais draguent Greenwood
12 déc. , 8:20
L’OL leader d’Europa League, la réaction des Lyonnais est sidérante
12 déc. , 8:00
110 millions d’euros, Liverpool frappe au PSG

Derniers commentaires

OM : Stupeur, deux clubs anglais draguent Greenwood

Tottenham et West Ham ? Lol, ça ne vaut pas plus comme commentaire. Barcelone ? Ils en chient pour sortir 30M... Le prix demandé par Longoria risque de trier singulièrement les prétendants

Deux recrues et un départ à l'OL, c'est validé !

Pret payant avec prise en charge du salaire qui reste a Madrid et c'est gagné. Pas bien difficile

L’OL leader d’Europa League, la réaction des Lyonnais est sidérante

tu les as vu joué? c est nul.... y a que dalle

L’OL leader d’Europa League, la réaction des Lyonnais est sidérante

y a quoi comme equipe qui tourne ou qui joue au foot? dis nous

Deux recrues et un départ à l'OL, c'est validé !

Ce qui est certain ou presque c'est que l'arrivée d' Endrick est plus que compromise avec cet encadrement de la masse salariale..

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading