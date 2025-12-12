Bissouma viré pour son dérapage, l’OM est sur le coup

Grillé en train de respirer du protoxyde d'azote, Yves Bissouma ne va pas faire de vieux os à Tottenham. L'OM cherche à le récupérer pour se renforcer au milieu de terrain.

Blessé au genou et totalement absent de cette saison avec Tottenham, Yves Bissouma a tout de même réussi à faire parler de lui. Une vidéo le montrant en train de respirer du protoxyde d’azote, un gaz hilarant qui fait des ravages chez les jeunes, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. C’est bien évidemment parvenu jusqu’à son club de Tottenham, qui a décidé de lancer une procédure en interne pour sanction l’ancien lillois.

Tottenham va gérer le dossier Bissouma

A 29 ans, le milieu de terrain si prometteur avec Brighton n’a plus vraiment d’avenir chez les Spurs, qui vont prendre une décision prochainement à son sujet. « C'est une affaire interne dont nous nous occupons actuellement et lorsque nous l'aurons réglée, je pourrai commenter », a commenté l’entraineur Thomas Franck. A six mois de la fin de son contrat, l’international malien ne sera donc pas retenu. Surtout que sa forme physique semble fragile.

De retour de blessure au mois d’octobre sans avoir joué avec Tottenham, il n’a pu jouer que 15 secondes avec sa sélection avant de se blesser à nouveau. Sa situation intéresse néanmoins deux clubs français, affirme The Times. Il s’agit de Nice et de l’OM . Le club marseillais cherche à se renforcer au milieu de terrain, et il pourrait ainsi convaincre un ancien de la Ligue 1, en quête d’un nouvel élan dans sa carrière, même s’il n’aura pas un impact immédiat avec ses différentes blessures.

Seule certitude, Tottenham ne sera vraiment pas gourmand pour un joueur tout proche de la fin de son contrat, ce qui en ferait un transfert à moindre risque pour l’OM. La presse anglaise évoque même une libération de son contrat si un accord avec un club est trouvé, de sorte qu’il ne perde pas son salaire et que cela évite une procédure disciplinaire toujours longue et couteuse.

Avant de se blesser à deux reprises donc, Yves Bissouma sortait d’une saison correcte avec Tottenham, avec 44 matchs disputés, même s’il n’était pas un titulaire indiscutable au sein du club londonien.