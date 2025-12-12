ICONSPORT_260840_0032

Bissouma viré pour son dérapage, l’OM est sur le coup

12 déc.
Guillaume Conte
0
Grillé en train de respirer du protoxyde d'azote, Yves Bissouma ne va pas faire de vieux os à Tottenham. L'OM cherche à le récupérer pour se renforcer au milieu de terrain.
Blessé au genou et totalement absent de cette saison avec Tottenham, Yves Bissouma a tout de même réussi à faire parler de lui. Une vidéo le montrant en train de respirer du protoxyde d’azote, un gaz hilarant qui fait des ravages chez les jeunes, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. C’est bien évidemment parvenu jusqu’à son club de Tottenham, qui a décidé de lancer une procédure en interne pour sanction l’ancien lillois.

Tottenham va gérer le dossier Bissouma

A 29 ans, le milieu de terrain si prometteur avec Brighton n’a plus vraiment d’avenir chez les Spurs, qui vont prendre une décision prochainement à son sujet. « C'est une affaire interne dont nous nous occupons actuellement et lorsque nous l'aurons réglée, je pourrai commenter », a commenté l’entraineur Thomas Franck. A six mois de la fin de son contrat, l’international malien ne sera donc pas retenu. Surtout que sa forme physique semble fragile. 
De retour de blessure au mois d’octobre sans avoir joué avec Tottenham, il n’a pu jouer que 15 secondes avec sa sélection avant de se blesser à nouveau. Sa situation intéresse néanmoins deux clubs français, affirme The Times. Il s’agit de Nice et de l’OM. Le club marseillais cherche à se renforcer au milieu de terrain, et il pourrait ainsi convaincre un ancien de la Ligue 1, en quête d’un nouvel élan dans sa carrière, même s’il n’aura pas un impact immédiat avec ses différentes blessures.
Seule certitude, Tottenham ne sera vraiment pas gourmand pour un joueur tout proche de la fin de son contrat, ce qui en ferait un transfert à moindre risque pour l’OM. La presse anglaise évoque même une libération de son contrat si un accord avec un club est trouvé, de sorte qu’il ne perde pas son salaire et que cela évite une procédure disciplinaire toujours longue et couteuse.
Avant de se blesser à deux reprises donc, Yves Bissouma sortait d’une saison correcte avec Tottenham, avec 44 matchs disputés, même s’il n’était pas un titulaire indiscutable au sein du club londonien.
0
Derniers commentaires

OL : Saint-Cyr/Collonges encore écoeuré

C'est la débilité de ces réglements d'un autre temps...

Deux recrues et un départ à l'OL, c'est validé !

Il n a pas de tunes il devra ceder ces parts a Iconic Sport quoiqu il arrive ^^

PSG : Le Parc des Princes à vendre, la menace du Qatar

Moi j'ai fait les deux stades et il y a pas photo l'ambiance est bien meilleur au vélodrome d'ailleurs beaucoup de joueurs le disent. Par contre coté décoration depuis que QSI est la la déco du parc des prince est pas mal,à vide je te parle,mais une fois que les supporters ont remplie les deux enceintes désolé il n'y a plus photo.

PSG : Cette équipe que Luis Enrique ne veut pas affronter

Paris a le potentiel pour jouer sur tous les tableaux . Il faut surtout que les remplaçants rehaussent leur niveau de jeu . Barcola doit travailler sa finition . Les titis doivent avoir une volonté rageuse de gagneurs . Un nouveau milieu jeune et expérimenté ne serait pas de refus , sauf il y en a dans la réserve

Daniel Riolo prend Mbappé pour clasher Johan Micoud

Rigolo t k1 imbécile car micoud a parfaitement raison dans ces propos car la venue de mbappé ki est 1 bonne chose et en mm temps mauvaise car sà à déstabilisé le niveau des autres stars du Réal ki ont perdus leurs football. Micoud à rien dit de méchant ou mauvais juste 1 réalité constaté par bcp ki Oz pas le dire c tt

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

