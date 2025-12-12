ICONSPORT_276253_0008

L'OM obligé de prendre une décision radicale au mercato

12 déc.
Nathan Hanini
0
Alors que la Ligue 1 va livrer son dernier chapitre de 2025 ce week-end, le temps est au bilan de mi-saison pour les clubs français. De son côté l’Olympique de Marseille a identifié les besoins pour le mercato hivernal.
En Ligue des champions, l’Olympique de Marseille a fait le plein de points sur les deux dernières rencontres. Un six sur six qui est le bienvenu dans une fin d’année où l’OM a enchaîné le très bon et le moyen. La formation de Roberto de Zerbi a perdu des points au sein de l’élite du football français avec un nul face à Toulouse et une défaite à Lille la semaine passée. Les maux marseillais ont été identifiés par les suiveurs du club de la cité phocéenne. Le milieu de terrain doit être renforcé et trouver de la stabilité.

L’OM obligé de trouver un milieu de terrain

Ce vendredi, le média spécialisé de l’Olympique de Marseille, le Phocéen, dresse les objectifs de la seconde partie de saison. Une année 2026 qui débute par le mercato hivernal de janvier ou des renforts sont attendus. « Bien que l’effectif soit globalement solide, certains secteurs nécessitent un peu plus de profondeur, notamment au milieu de terrain L’OM pourrait avoir besoin de recruter pour garantir une couverture optimale en cas de blessures ou de suspensions », écrit le Phocéen.
Un secteur de jeu ou les incertitudes grandissent depuis quelques semaines. Roberto de Zerbi cherche encore les hommes idéaux pour constituer son entre jeu. L’OM va devoir s’étoffer pour jouer sur plusieurs tableaux. Outre la course au podium en championnat, le club de la cité phocéenne sera en lice en Ligue des champions, mais également en Coupe de France avec certaines ambitions. Sur le mercato hivernal, le poste ciblé semble évidente. Désormais, il faudra convaincre des joueurs de venir s’immiscer dans le projet de jeu de Roberto de Zerbi dès janvier. 

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
Tout afficher
0
Derniers commentaires

OL : Saint-Cyr/Collonges encore écoeuré

C'est la débilité de ces réglements d'un autre temps...

Deux recrues et un départ à l'OL, c'est validé !

Il n a pas de tunes il devra ceder ces parts a Iconic Sport quoiqu il arrive ^^

PSG : Le Parc des Princes à vendre, la menace du Qatar

Moi j'ai fait les deux stades et il y a pas photo l'ambiance est bien meilleur au vélodrome d'ailleurs beaucoup de joueurs le disent. Par contre coté décoration depuis que QSI est la la déco du parc des prince est pas mal,à vide je te parle,mais une fois que les supporters ont remplie les deux enceintes désolé il n'y a plus photo.

PSG : Cette équipe que Luis Enrique ne veut pas affronter

Paris a le potentiel pour jouer sur tous les tableaux . Il faut surtout que les remplaçants rehaussent leur niveau de jeu . Barcola doit travailler sa finition . Les titis doivent avoir une volonté rageuse de gagneurs . Un nouveau milieu jeune et expérimenté ne serait pas de refus , sauf il y en a dans la réserve

Daniel Riolo prend Mbappé pour clasher Johan Micoud

Rigolo t k1 imbécile car micoud a parfaitement raison dans ces propos car la venue de mbappé ki est 1 bonne chose et en mm temps mauvaise car sà à déstabilisé le niveau des autres stars du Réal ki ont perdus leurs football. Micoud à rien dit de méchant ou mauvais juste 1 réalité constaté par bcp ki Oz pas le dire c tt

