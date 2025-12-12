ICONSPORT_272612_0235
Paulo Fonseca et Jorge Maciel

L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère

OL12 déc. , 14:30
parEric Bethsy
6
Malgré la victoire contre Go Ahead Eagles (2-1) jeudi en Ligue Europa, Paulo Fonseca a pu constater la fatigue de ses joueurs. Un vrai motif d’inquiétude pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, d’autant que la programmation du prochain match ne favorise pas le repos.
L’Olympique Lyonnais a assuré l’essentiel. Largement supérieurs à leurs adversaires, les hommes de Paulo Fonseca n’ont pas forcé pour battre les Néerlandais de Go Ahead Eagles. Certains diront que les Gones ont choisi de gérer leur avantage, quand d’autres parleront d’une baisse de régime. Interrogé après la rencontre, Clinton Mata a souligné l’état physique des cadres.
« Je pense que c'est dû aussi à la fatigue, a expliqué le défenseur central en zone mixte. On est pas mal de joueurs à avoir enchaîné presque tous les matchs depuis le début de la saison. Je pense que c'est normal qu'à un moment donné on ressente un peu la fatigue. Mais ça ne doit pas être une excuse et ça ne doit pas nous empêcher de reproduire ce qu'on a fait en première période. » Un constat inquiétant pour Paulo Fonseca, d’autant que son équipe devra remettre ça contre Le Havre dès dimanche en début d’après-midi. De quoi agacer l’entraîneur lyonnais.

Fonseca cible la LFP

« Maintenant, nous devons nous reposer parce que nous avons le prochain match qui sera important pour nous. Les joueurs sont un peu fatigués et nous jouerons à 15 heures dimanche, s’est étonné le Portugais. C'est une situation que je ne comprends pas. Jouer ici à 21 heures, et jouer après le dimanche à 15 heures… C'est difficile de comprendre cette situation. Mais nous devons nous reposer maintenant et préparer samedi ce que nous pourrons faire face au Havre. C'est un match important. Le principal, c'est de récupérer les joueurs physiquement maintenant. » Un léger turn-over sera peut-être nécessaire.

Ligue 1

14 décembre 2025 à 15:00
Olympique Lyonnais
15:00
Le Havre
6
Articles Recommandés
l om craque pour el khannouss mccourt ne va pas aimer iconsport 258596 0148 392335
OM

« Je suis Africain… », il ne digère pas le refus de l’OM

ICONSPORT_268698_0251 (1)
OL

OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato

ICONSPORT_238055_0010 (2)
Equipe de France

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

ICONSPORT_191175_0033 (1)
FC Nantes

Kita « fait honte à Nantes », son départ exigé

Fil Info

12 déc. , 18:00
« Je suis Africain… », il ne digère pas le refus de l’OM
12 déc. , 17:30
OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato
12 déc. , 17:00
EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema
12 déc. , 16:30
Kita « fait honte à Nantes », son départ exigé
12 déc. , 16:00
Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter
12 déc. , 15:30
PSG : Test raté, Kvaratskhelia n’a pas les épaules
12 déc. , 15:00
Sacha Boey à l’OM, le Bayern fait un geste
12 déc. , 14:00
Rennes a 10 ME en poche pour un Algérien

Derniers commentaires

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

Pour une fois que tu dis qulque chose de… censé !!

L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère

Enchainer les matchs à 21h... Ce qu'il ne faut pas lire.. 24 septembre Match EL Ultrech Extérieur 21h 28 septembre 6e journée : Lille vs OL à 17h 02 octobre Match EL Red Bull Domicile 21h 05 octobre 7e journée : OL vs Toulouse 15h 23 octobre Match EL Bâle 18h45 26 octobre 9e journée : OL vs Strasbourg 21h 02 novembre 11e journée : Brest vs OL 21h 06 novembre Match EL Bétis 21h 09 novembre 12e journée : Enculade OL vS PSG 21h 23 novembre 13e journée : Auxerre vs OL 15h 27 novembre Match EL Maccabi 21h 30 novembre 14e journée : OL vs Nantes 21h 07 décembre 15e journée : Lorient vs OL 21h 11 décembre Match EL Go Haed Eagles 21h 14 décembre 16e journée : OL vs Le Havre 15h Je t'ai répertorié ts les matchs de L1 qu'on a fait avant et apres l'Europa League... pas très lucide encore une fois.... Ou ne commente pas, c'est mieux, ça t'éviteras que l'on te reprenne...

Les supporters en ont marre, l'OL va le recruter

Le gars a marqué que 3 buts en 15 matchs c est trop peu

EdF : Didier Deschamps ouvre la porte à Karim Benzema

C est tellement evident qu un Benzema en forme ne peut faire que du bien a l'équipe de France. Pour moi sans conteste le meilleur 9 Français de l'histoire!!

OL : L'UEFA prête à bondir pour ruiner le mercato

Et l'UEFA est certainement l'organisme avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Prudence avec le mercato Et l'UEFA est certainement l'organisme avec lequel il ne faut surtout pas rigoler. Prudence avec le mercato Si Endrick vient aussi Il y a beaucoup de défenseurs centraux en manque de temps de jeu que l'on peut se faire prêter 6 mois comme Abdukodir Khusanov a City

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading