L’OL n’est pas respecté, Fonseca pique une colère

Malgré la victoire contre Go Ahead Eagles (2-1) jeudi en Ligue Europa, Paulo Fonseca a pu constater la fatigue de ses joueurs. Un vrai motif d’inquiétude pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, d’autant que la programmation du prochain match ne favorise pas le repos.

L’Olympique Lyonnais a assuré l’essentiel. Largement supérieurs à leurs adversaires, les hommes de Paulo Fonseca n’ont pas forcé pour battre les Néerlandais de Go Ahead Eagles. Certains diront que les Gones ont choisi de gérer leur avantage, quand d’autres parleront d’une baisse de régime. Interrogé après la rencontre, Clinton Mata a souligné l’état physique des cadres.

« Je pense que c'est dû aussi à la fatigue, a expliqué le défenseur central en zone mixte. On est pas mal de joueurs à avoir enchaîné presque tous les matchs depuis le début de la saison. Je pense que c'est normal qu'à un moment donné on ressente un peu la fatigue. Mais ça ne doit pas être une excuse et ça ne doit pas nous empêcher de reproduire ce qu'on a fait en première période. » Un constat inquiétant pour Paulo Fonseca, d’autant que son équipe devra remettre ça contre Le Havre dès dimanche en début d’après-midi. De quoi agacer l’entraîneur lyonnais.

Fonseca cible la LFP

« Maintenant, nous devons nous reposer parce que nous avons le prochain match qui sera important pour nous. Les joueurs sont un peu fatigués et nous jouerons à 15 heures dimanche, s’est étonné le Portugais. C'est une situation que je ne comprends pas. Jouer ici à 21 heures, et jouer après le dimanche à 15 heures… C'est difficile de comprendre cette situation. Mais nous devons nous reposer maintenant et préparer samedi ce que nous pourrons faire face au Havre. C'est un match important. Le principal, c'est de récupérer les joueurs physiquement maintenant. » Un léger turn-over sera peut-être nécessaire.