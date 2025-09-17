L'OL joue avec le feu, un chiffre est inquiétant

Que le Réal mérite la victoire "peut-être ou surement " vu le nombre d'arrêts de Rulli , mais pas comme cela ...
Et pourquoi est ce à moi de t'instruire encore ? Débrouilles toi un peu.
Rires, c'est dur de rester sérieux devant ton aigreur tout de même hein. Moi je suis gentleman serein et cultivé, toi tu es ce que tu veux et le monde continue de tourner, simple comme bonjour.
On te pensais disparu le dimanche 31/08 😆🤣. Bref le real a mérité sa victoire point final!
ha du coup Micoud, les arbitres français et la presse espagnole sont marseillais ? haha, pitre que t'es.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
CARTON ROUGE selon vous ? 😬😬 La VAR n'est pas intervenue sur cette faute.. #SRFCOL 0-1