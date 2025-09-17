ICONSPORT_270673_0384

L'OL joue avec le feu, un chiffre est inquiétant

OL17 sept. , 13:00
parNathan Hanini
La défaite de l’Olympique Lyonnais dimanche à Rennes a fait couler beaucoup d’encre sur la qualité de l’arbitrage français. Les hommes de Paulo Fonseca se sont inclinés 3-1 du côté du Roazhon Park. Réduit à 10 après l’exclusion de Tyler Morton, l’OL version 2025/2026 a tendance à faire trop de fautes.
Un retour de trêve plus difficile que prévu pour l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien a subi sa première défaite de la saison du côté de Rennes 3-1. Un revers terminé à 10 contre 11 après l’exclusion de Tyler Morton. Une faute évitable qui plombe la fin de match des hommes de Paulo Fonseca. Une faute qui conduit à un carton rouge. Un fait de jeu qui a également fait parler après la rencontre. Clinton Mata ne comprend pas la décision. « En deuxième période, ils ont plus poussé, ça a fait la différence. Et le fait de jeu, le rouge de Morton... Je ne veux pas trouver d'excuse. Ce soir, je veux juste crier haut et fort que si tu mets rouge sur Morton sur cette action, en première période, tu dois mettre 10.000 fois rouge ! Sur l'action sur Khalis Merah par exemple. Et tu ne vas même pas voir le VAR », explique le brésilien. Une faute qui s’ajoute à une longue liste cette saison.

L’OL l’équipe la plus fautive de Ligue 1

Si la faute de Tyler Morton n’est pas sans conséquence, elle ne représente pas un cas isolé. Depuis le début de la saison, l’Olympique Lyonnais est l’équipe commettant le plus de fautes en Ligue 1. Le septuple champion de France a commis 62 fautes depuis le coup d’envoi de l’exercice 2025/2026.  Les hommes de Paulo Fonseca restent l’équipe réalisant le plus de fautes par match également (15,5). Certains observateurs voient cette statistique d’un bon œil. Cela traduit une certaine agressivité sur le terrain des joueurs de l’OL. De plus, malgré le nombre de fautes, l’OL ne reste que la sixième équipe de Ligue 1 en termes d’avertissements reçus (7) depuis le début de la saison.
