OL : Abner absent au rendez-vous, mauvaise nouvelle

A deux jours de la réception du SCO Angers au Groupama Stadium, Abner devait se présenter face à la presse ce mercredi. Mais Paulo Fonseca a justifié l'absence de son défenseur.

Pour Angers, nous n'aurons pas Rémy Descamps et Tyler Morton (suspendu). Quant à Abner, il a eu un problème à l'entraînement à l'adducteur. Nous avons des solutions pour remplacer tous ces joueurs », a expliqué Paulo Fonseca, qui n'est donc pas très inquiet à ce stade de la saison. Outre l'absence de Rémy Descamps, touché contre Rennes et absent plusieurs semaines, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a annoncé ce mercredi le forfait d'Abner pour au minimum la rencontre face au SCO. Alors que le latéral droit devait venir en conférence de presse, tout a été annulé à la dernière minute. Et pour cause, Abner s'est blessé lors de la session d'entraînement programmée mercredi matin. «

L'OL n'est pas inquiet, pour l'instant

Touché aux adducteurs, le défenseur brésilien, arrivé l'été dernier du Betis Séville, était titulaire lors des quatre premiers matchs de la saison en Ligue 1 et son absence va donc contraindre Paulo Fonseca à revoir ses plans. L'OL, dont la défense était le point fort, avant la défaite de dimanche dernier au Roazhon Park face à Rennes, alignera donc un nouveau visage face au SCO. Mais au moins l'Olympique Lyonnais a des solutions dans ce secteur de jeu, contrairement à son attaque où les choix ne sont pas multiples. Et pour en rester à ce domaine, l'OL pourrait jouer avec un vrai 9 face à une formation angevine qui peut permettre au club de Michele Kang de retrouver rapidement le chemin de la victoire.