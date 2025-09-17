OL : Abner absent au rendez-vous, mauvaise nouvelle

Et pourquoi est ce à moi de t'instruire encore ? Débrouilles toi un peu.
Rires, c'est dur de rester sérieux devant ton aigreur tout de même hein. Moi je suis gentleman serein et cultivé, toi tu es ce que tu veux et le monde continue de tourner, simple comme bonjour.
On te pensais disparu le dimanche 31/08 😆🤣. Bref le real a mérité sa victoire point final!
ha du coup Micoud, les arbitres français et la presse espagnole sont marseillais ? haha, pitre que t'es.
Le nombre de discussions qu on a eu ou c est exactement ce que tu disais ... Tou corrupt ...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|10
|4
|3
|1
|0
|8
|13
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|8
|5
|9
|4
|3
|0
|1
|3
|6
|3
|9
|4
|3
|0
|1
|2
|5
|3
|7
|4
|2
|1
|1
|-1
|5
|6
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|0
|5
|5
|6
|4
|2
|0
|2
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|-2
|7
|9
|5
|4
|1
|2
|1
|0
|3
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|5
|7
|3
|4
|1
|0
|3
|-2
|1
|3
|3
|4
|1
|0
|3
|-3
|3
|6
|3
|4
|1
|0
|3
|-7
|5
|12
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|5
|10
|1
|4
|0
|1
|3
|-5
|3
|8
🚑 @PFonsecaCoach fait le point sur son effectif avant la réception d’Angers : deux absences, le reste du groupe opérationnel ☑️ #OLSCO