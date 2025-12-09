ICONSPORT_186591_0112 (1)
Matthieu Louis-Jean

L'OL change tout, ça ne pouvait plus durer

09 déc.
parQuentin Mallet
1
Réputé pour être l'un des meilleurs en France, le centre de formation de l'Olympique Lyonnais s'apprête à connaître de profonds changements avec l'arrivée d'un nouveau directeur de l'OL Académie.
L'été dernier, l'Olympique Lyonnais passait proche d'une mort imminente avec une rétrogradation officielle en Ligue 2 prononcée par la DNCG. Cette décision a finalement été révoquée en appel grâce à un nouveau business plan proposé par Michele Kang pour restructurer le club et lui permettre de se retrouver, à terme, dans les clous du gendarme financier du football français. Cette redynamisation est d'abord passée par la refonte d'une partie de l'effectif avec des joueurs au profil jeune et à fort potentiel.
Et dans l'idéal, les dirigeants de l'OL aimeraient pouvoir compter beaucoup plus sur leur centre de formation, si cher au club depuis de nombreuses années. Pour poursuivre cette entreprise de restructuration du club, la direction lyonnaise a décidé de virer le directeur de l'OL Académie actuellement en place pour y placer un ancien de la maison.

L'OL change de directeur de son académie

Comme l'explique L'Equipe, la direction de l'académie lyonnaise va bel et bien changer. Johann Louvel, en poste depuis l'été 2024, n'est plus apprécié en interne à cause de ses méthodes managériales jugées inappropriées et va être remplacé par Christian Bassila. L'ancien défenseur central formé à l'OL (1992-1999) a déjà eu un poste d'entraineur en chef des jeunes lyonnais (2016-2018) et manager de l'OL B (2018-2019) avant de filer à l'INF Clairefontaine en qualité de directeur du centre de formation.
Avec cette nomination, les dirigeants ne cachent plus leur désir de refondre le club en partant d'en bas. De ce qui a fait le bonheur du club pendant des années (Karim Benzema, Nabil Fekir, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso,...). « Ces derniers mois, on a entrepris une refonte globale. On a remis en place un ADN lyonnais avec, par exemple, le retour de Florent Balmont (entraîneur des U19). On va continuer, cette réorganisation de l'académie », a déclaré Matthieu Louis-Jean à ce propos. Une situation plus que nécessaire pour un club qui a plus que jamais besoin de la qualité de son vivier.
