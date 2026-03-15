ASSE : « Pas brillant », il se fait défoncer

Tu veux qu'on parle du CV de nanar l'escroc 😂😂 Vous êtes des merdes, c'est tes propres supporters qui le disent 😂😂🐐🐐
T'es ce qu'on appelle un guignol sweet
Coupe d europe 1993 champion 2010 cup 1989 sûrement encore la faute du Qatar.... 🙄🙄🙄🙄🙄🙄
pourquoi tout de suite une reponse de connard? regarde les taux de chomage qui sont presques identiques...... T ES qd meme un sacré champion toi. change rien.
C'est sur que qu'a Marseille, les gens ne travaillent pas là bas.... Ça vit des allocs etc.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
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👏 Merci aux plus de 1000 Verts présents en parcage ce soir ! Et à ceux tout autour ! Bon retour sur Sainté à tous ! 💚