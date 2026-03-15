ASSE : « Pas brillant », il se fait défoncer

Régulièrement titularisé par Philippe Montanier au milieu de terrain, Igor Miladinovic n’a pas brillé contre Grenoble samedi soir et les critiques commencent à pleuvoir.

Premier accroc pour l’AS Saint-Etienne version Philippe Montanier. Après des succès contre Montpellier, Guingamp, Laval, Pau et le Red Star, les Verts ont perdu leurs premiers points depuis l’arrivée sur le banc de l’ex-entraîneur de la Real Sociedad. Accrochée par Grenoble, l’ASSE n’a pas mis suffisamment de rythme pour s’imposer au stade des Alpes. Un match décevant durant lequel plusieurs individualités n’ont pas spécialement brillé. C’est par exemple le cas du jeune milieu de terrain serbe Igor Miladinovic.

Comme face au Red Star une semaine plus tôt, le joueur de 22 ans a affiché ses limites. De quoi inquiéter Le Progrès, qui se demande si Igor Miladinovic a réellement le niveau pour jouer à Saint-Etienne. « Déjà particulièrement décevant face au Red Star une semaine plus tôt, le milieu de terrain serbe n’a pas été plus brillant contre Grenoble. Pourtant, autour de lui rien ne changeait et les repères étaient bien là » explique le quotidien régional avant de poursuivre.

Igor Miladinovic prend cher

« Peu inspiré offensivement, même si sa première frappe obligeait Diop à un bel arrêt (12e), il a surtout été trop léger dans les duels. En particulier au retour des vestiaires, poussant Philippe Montanier à le remplacer par Duffus (63e) » concluent nos confrères, déçus par le rendement affiché par le milieu de terrain serbe, associé à Kanté et à Boakye au milieu de terrain face à Grenoble samedi soir. Philippe Montanier doit certainement être du même avis et explorera peut-être des solutions pour trouver une autre solution au milieu de terrain lors des prochains matchs.