OM : Medina envoyé en Turquie, ça négocie

Arrivé de Lens l'été dernier, Facundo Medina était perçu comme un renfort solide pour l'OM. Néanmoins, la saison donne une réalité moins positive. Marseille conservera t-il l'Argentin ? Un club turc veut déjà l'en priver.

Solide roc du RC Lens, Facundo Medina faisait partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1 la saison passée. De quoi pousser l' Olympique de Marseille à le recruter. Pablo Longoria a abordé le dossier de manière maligne, obtenant le prêt de l'Argentin contre 2 millions d'euros. Medina possède une option d'achat quasi-automatique à 18 millions d'euros. Son transfert définitif devrait être officialisé en fin de saison mais la question est maintenant de savoir si l'OM va tenter de le revendre.

Besiktas, menace sérieuse de l'OM

Fébrile lors de certaines apparitions et souvent blessé, Facundo Medina incarne la relative faillite de l'arrière-garde marseillaise cette saison. La direction phocéenne réfléchira longuement avant de poursuivre la collaboration avec l'ancien lensois. En Turquie, Besiktas veut profiter de la situation pour faire un super recrutement. Selon le site local Sporx, les Stambouliotes lorgnent sur le défenseur argentin.

Ils comptent entrer en négociations rapidement avec le joueur argentin afin de voir si un transfert en Turquie l'été prochain est envisageable. Besiktas veut associer le joueur de l'OM à Emmanuel Agbadou, passé par le Stade de Reims récemment. Pour réussir cette opération, la formation turque devra être très généreuse sur le plan financier et offrir au moins 20 millions d'euros. Rien d'impossible au vu des sommes dépensées par les clubs turcs ces derniers mois.