ICONSPORT_361834_0323
Facundo Medina

OM : Medina envoyé en Turquie, ça négocie

OM15 mars , 8:20
parMehdi Lunay
1
Arrivé de Lens l'été dernier, Facundo Medina était perçu comme un renfort solide pour l'OM. Néanmoins, la saison donne une réalité moins positive. Marseille conservera t-il l'Argentin ? Un club turc veut déjà l'en priver.
Solide roc du RC Lens, Facundo Medina faisait partie des meilleurs défenseurs de Ligue 1 la saison passée. De quoi pousser l'Olympique de Marseille à le recruter. Pablo Longoria a abordé le dossier de manière maligne, obtenant le prêt de l'Argentin contre 2 millions d'euros. Medina possède une option d'achat quasi-automatique à 18 millions d'euros. Son transfert définitif devrait être officialisé en fin de saison mais la question est maintenant de savoir si l'OM va tenter de le revendre.

Besiktas, menace sérieuse de l'OM

Fébrile lors de certaines apparitions et souvent blessé, Facundo Medina incarne la relative faillite de l'arrière-garde marseillaise cette saison. La direction phocéenne réfléchira longuement avant de poursuivre la collaboration avec l'ancien lensois. En Turquie, Besiktas veut profiter de la situation pour faire un super recrutement. Selon le site local Sporx, les Stambouliotes lorgnent sur le défenseur argentin.
Ils comptent entrer en négociations rapidement avec le joueur argentin afin de voir si un transfert en Turquie l'été prochain est envisageable. Besiktas veut associer le joueur de l'OM à Emmanuel Agbadou, passé par le Stade de Reims récemment. Pour réussir cette opération, la formation turque devra être très généreuse sur le plan financier et offrir au moins 20 millions d'euros. Rien d'impossible au vu des sommes dépensées par les clubs turcs ces derniers mois.
F. Medina

F. Medina

ArgentinaArgentine Âge 26 Défenseur

Coupe de France

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

World Cup

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs10
Buts0
Passes décisives0
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
1
Articles Recommandés
ICONSPORT_361644_0402
PSG

Newcastle lâche 40 ME pour une star du PSG

Udol ICONSPORT_361341_0310
Lens

Lens bat un record qui fait enrager Pierre Sage

ICONSPORT_361933_0059
Ligue 1

L1 : Ludovic Ajorque élu joueur du mois de février

ICONSPORT_269968_0054
OM

OM : De Zerbi allait trop loin, Rongier raconte

Fil Info

15 mars , 12:00
Newcastle lâche 40 ME pour une star du PSG
15 mars , 11:30
Lens bat un record qui fait enrager Pierre Sage
15 mars , 11:21
L1 : Ludovic Ajorque élu joueur du mois de février
15 mars , 11:00
OM : De Zerbi allait trop loin, Rongier raconte
15 mars , 10:30
OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime
15 mars , 10:00
Rennes : Ce coup de folie de Beye, Haise n'en revient pas
15 mars , 9:30
Camavinga sacrifié, cet échange qui rend dingue le PSG
15 mars , 9:00
ASSE : « Pas brillant », il se fait défoncer
15 mars , 8:40
OL : 35 ME pour un flop, le gros coup de pression

Derniers commentaires

L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

Tu veux qu'on parle du CV de nanar l'escroc 😂😂 Vous êtes des merdes, c'est tes propres supporters qui le disent 😂😂🐐🐐

OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime

T'es ce qu'on appelle un guignol sweet

OM : Benatia est trop fort, son coup de génie à 4 ME impressionne

Coupe d europe 1993 champion 2010 cup 1989 sûrement encore la faute du Qatar.... 🙄🙄🙄🙄🙄🙄

OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime

pourquoi tout de suite une reponse de connard? regarde les taux de chomage qui sont presques identiques...... T ES qd meme un sacré champion toi. change rien.

OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime

C'est sur que qu'a Marseille, les gens ne travaillent pas là bas.... Ça vit des allocs etc.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading