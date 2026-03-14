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L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

OM14 mars , 23:00
parCorentin Facy
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La défaite de Lens sur la pelouse de Lorient ce samedi a peut-être sonné la fin de la course au titre avec le PSG. En revanche, tout est (peut-être) relancé pour la deuxième place. A l’OM, on y croit fort.
En pleine bataille pour le titre, le RC Lens a certainement perdu gros ce samedi à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. L’équipe de Pierre Sage avait l’occasion de doubler le Paris Saint-Germain, qui ne joue pas ce week-end en raison du report de son match face à Nantes. Lens s’est toutefois incliné sur la pelouse de Lorient et reste par conséquent un point derrière le PSG, avec un match de plus au compteur. Les Sang et Or ont par ailleurs perdu trois points sur l’Olympique de Marseille ce week-end puisque l’équipe d’Habib Beye s’est imposée contre l’AJ Auxerre vendredi (1-0).
Il n’en fallait pas davantage pour que les supporters olympiens se mettent à rêver d’une incroyable remontada sur Lens. Les deux équipes sont séparées de 7 points à 8 matchs de la fin du championnat. « Genre la ça titille personne qu’on soit à -7 de Lens et -8 du leader ? (J’y crois 0 mais c’est juste fou vu la saison de merde qu’on pond et ça rend taré quand on repense à tous les points idiots qu’on a perdu) » publie par exemple Guillaume Dacquet, suivi par 21.000 supporters de l’OM. D’autres fans du club phocéen y croient encore davantage.

Lire aussi

L1 : Lorient piège Lens pour le plus grand bonheur du PSGL1 : Lorient piège Lens pour le plus grand bonheur du PSG
« Bon on revient à 7 points de Lens, et il reste 8 journées de championnat donc 24 points à prendre. Si on continue à ne plus perdre tout est jouable mais on s’emballe pas », « L’OM revient à 7 points de Lens, qui doit encore jouer Lille, Paris et Lyon… Je suis faible » ou encore « Je suis comme toi, je regarde le calendrier et sur nos 8 prochains, il est possible de prendre 24 pts sur 24 possibles.... alors peut être » peut-on lire sur X. Au fond du trou il y a encore quelques jours après l’élimination en quart de finale de Coupe de France contre Toulouse, les supporters de l’OM ont déjà retrouvé le moral. Au point de croire à un improbable (et encore lointain) come-back sur le RC Lens. Un objectif dont peut aussi rêver l’OL.
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Derniers commentaires

L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

«Si on continue à ne plus perdre tout est jouable mais on s’emballe pas » Bah si, tu t'emballes.

L1 : Monaco poursuit sa folle remontée

🫶😊👍

Liga : Valverde et Güler font le show contre Elche

Super👍👏

L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

Lens va pas non plus perdre 50 matches et l'OM ne gagnera pas toujours surtout avec des presta moyennes faut se détendre. Déjà garder votre 3e place hein

OM : Benatia est trop fort, son coup de génie à 4 ME impressionne

frustré de ? plus personne ne joue le championnat pour le gagner. t es au courant que ce championnat n a plus d interet. la preuve le PSG tire la france vers le haut..... ah bah non pllus personne ne veut diffuser.. Rien de frustrant juste c est n importe quoi.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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