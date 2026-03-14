L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

La défaite de Lens sur la pelouse de Lorient ce samedi a peut-être sonné la fin de la course au titre avec le PSG. En revanche, tout est (peut-être) relancé pour la deuxième place. A l’OM, on y croit fort.

En pleine bataille pour le titre, le RC Lens a certainement perdu gros ce samedi à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1 . L’équipe de Pierre Sage avait l’occasion de doubler le Paris Saint-Germain, qui ne joue pas ce week-end en raison du report de son match face à Nantes. Lens s’est toutefois incliné sur la pelouse de Lorient et reste par conséquent un point derrière le PSG, avec un match de plus au compteur. Les Sang et Or ont par ailleurs perdu trois points sur l’Olympique de Marseille ce week-end puisque l’équipe d’Habib Beye s’est imposée contre l’AJ Auxerre vendredi (1-0).

Il n’en fallait pas davantage pour que les supporters olympiens se mettent à rêver d’une incroyable remontada sur Lens. Les deux équipes sont séparées de 7 points à 8 matchs de la fin du championnat. « Genre la ça titille personne qu’on soit à -7 de Lens et -8 du leader ? (J’y crois 0 mais c’est juste fou vu la saison de merde qu’on pond et ça rend taré quand on repense à tous les points idiots qu’on a perdu) » publie par exemple Guillaume Dacquet, suivi par 21.000 supporters de l’OM. D’autres fans du club phocéen y croient encore davantage.

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« Bon on revient à 7 points de Lens, et il reste 8 journées de championnat donc 24 points à prendre. Si on continue à ne plus perdre tout est jouable mais on s’emballe pas », « L’OM revient à 7 points de Lens, qui doit encore jouer Lille, Paris et Lyon… Je suis faible » ou encore « Je suis comme toi, je regarde le calendrier et sur nos 8 prochains, il est possible de prendre 24 pts sur 24 possibles.... alors peut être » peut-on lire sur X. Au fond du trou il y a encore quelques jours après l’élimination en quart de finale de Coupe de France contre Toulouse, les supporters de l’OM ont déjà retrouvé le moral. Au point de croire à un improbable (et encore lointain) come-back sur le RC Lens. Un objectif dont peut aussi rêver l’OL.