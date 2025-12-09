L'OL rate un coup génial en Ligue 1 et s'en mord les doigts

Déjà auteur de 6 buts et 4 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Ilan Kebbal était la cible de l’OL lors du mercato estival. Le club rhodanien n’a pas réussi à concrétiser cette arrivée et nourrit de gros regrets.

Malgré une importante cure d’austérité décrétée en urgence par Michele Kang l’été dernier, l’Olympique Lyonnais avait un peu d’argent à dépenser pour se renforcer sur le marché des transferts. La preuve, le club rhodanien a misé 10 millions d’euros sur Tyler Morton, 7 millions d’euros sur Pavel Sulc ou encore 4 millions d’euros sur Dominik Greif. Avec des moyens limités mais pas inexistants , le club rhodanien a tenté un très gros coup en Ligue 1 cet été. En effet, RMC nous apprend que les dirigeants de l’OL ont tenté de faire venir Ilan Kebbal.

L’ailier algérien de 27 ans sortait d’une saison aboutie avec le Paris FC et des doutes pouvaient entourer sa capacité à briller à l’échelon supérieur. Le board de l’Olympique Lyonnais était convaincu par le niveau de Kebbal au point de tenter sa chance pour le faire venir… sans parvenir néanmoins à concrétiser ce transfert. Un énorme regret pour l’OL selon la radio au vu du début de saison XXL réalisé par l’international algérien dans la capitale avec 6 buts et 4 passes décisives en l’espace de 16 matchs de Ligue 1. La valeur marchande du milieu offensif, sous contrat avec le PFC jusqu’en 2028, s’est désormais envolée et n’entre plus dans les moyens des Gones.

I. Kebbal France • Âge 27 • Milieu Ligue 1 Matchs 15 Buts 6 Passes décisives 4 Jaune 2 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Cela pourrait faire les affaires du Stade Rennais, qui est récemment venu aux renseignements pour tenter d’attirer Ilan Kebbal. Il faudra toutefois se montrer très persuasif pour rafler la mise car le joueur a clairement fait savoir que son intention était de rester à Paris. « J'ai toujours dit que le Paris FC était spécial pour moi. J'ai aussi une relation particulière avec le coach Stéphane Gilli. Le choix a été vite fait dès que le club m'a dit qu'il comptait sur moi. Je ne pense que au PFC à 100% » a indiqué Ilan Kebbal. Sauf grosse surprise, l’Algérien ne quittera donc pas le promu à court terme. De quoi atténuer (un peu) les regrets de l’OL qui est tout de même passé à côté d’un vrai coup de maître.