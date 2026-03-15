OL : 35 ME pour un flop, le gros coup de pression

Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais alignera une équipe remaniée au Havre avant de retrouver le Celta Vigo. Orel Mangala aura sa chance en milieu de terrain. Le Belge devra la saisir pour enfin amortir un peu son coût au mercato.

Engagé dans un calendrier infernal avec la Coupe de France, la Ligue 1 et la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais sera au Havre ce dimanche après-midi. Une rencontre cruciale pour les Gones, sans succès en championnat depuis trois matchs et virés du podium par Marseille. Néanmoins, ce match en Normandie survient entre les deux confrontations européennes contre le Celta Vigo. Paulo Fonseca doit faire souffler les cadres alors que son équipe est déjà largement affaiblie par les blessures ces dernières semaines.

Mangala doit justifier son transfert

Parmi les remplaçants alignés au Havre, Orel Mangala sera de la partie selon l'aveu même de son entraîneur. Celui qui n'a joué que 33 minutes en Ligue 1 cette saison sera t-il à la hauteur ? Pas simple. Cependant, Le Progrès se veut exigeant avec le milieu belge. Le quotidien rhônalpin rappelle qu'il a coûté 34 millions d'euros à l'OL en 2024 (24 millions d'euros sur l'achat et 10 millions sur le prêt payant en amont). Fort de ses qualités et de son expérience en Premier League, Mangala doit faire oublier l'absence des titulaires.

« Ce joueur réputé pour sa solidité et engagé à l’époque pour ses compétences à faire du « box to box » ne s’est jamais vraiment exprimé à l’OL. Son dossier épineux et plus imposant que ses statistiques sur le terrain. Avec moins de trente matches avec l’OL (22), 33 petites minutes de jeu en Ligue 1 cette saison, disons que l’homme, de surcroît adorable, est loin du compte », écrit Le Progrès, sommant Orel Mangala de montrer enfin son vrai visage avec l'OL. L'occasion est trop belle pour lui au Havre d'autant qu'il vise toujours le Mondial 2026 avec la Belgique.