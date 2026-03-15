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Orel Mangala

OL : 35 ME pour un flop, le gros coup de pression

OL15 mars , 8:40
parMehdi Lunay
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Ce dimanche, l'Olympique Lyonnais alignera une équipe remaniée au Havre avant de retrouver le Celta Vigo. Orel Mangala aura sa chance en milieu de terrain. Le Belge devra la saisir pour enfin amortir un peu son coût au mercato.
Engagé dans un calendrier infernal avec la Coupe de France, la Ligue 1 et la Ligue Europa, l'Olympique Lyonnais sera au Havre ce dimanche après-midi. Une rencontre cruciale pour les Gones, sans succès en championnat depuis trois matchs et virés du podium par Marseille. Néanmoins, ce match en Normandie survient entre les deux confrontations européennes contre le Celta Vigo. Paulo Fonseca doit faire souffler les cadres alors que son équipe est déjà largement affaiblie par les blessures ces dernières semaines.

Mangala doit justifier son transfert

Parmi les remplaçants alignés au Havre, Orel Mangala sera de la partie selon l'aveu même de son entraîneur. Celui qui n'a joué que 33 minutes en Ligue 1 cette saison sera t-il à la hauteur ? Pas simple. Cependant, Le Progrès se veut exigeant avec le milieu belge. Le quotidien rhônalpin rappelle qu'il a coûté 34 millions d'euros à l'OL en 2024 (24 millions d'euros sur l'achat et 10 millions sur le prêt payant en amont). Fort de ses qualités et de son expérience en Premier League, Mangala doit faire oublier l'absence des titulaires.
« Ce joueur réputé pour sa solidité et engagé à l’époque pour ses compétences à faire du « box to box » ne s’est jamais vraiment exprimé à l’OL. Son dossier épineux et plus imposant que ses statistiques sur le terrain. Avec moins de trente matches avec l’OL (22), 33 petites minutes de jeu en Ligue 1 cette saison, disons que l’homme, de surcroît adorable, est loin du compte », écrit Le Progrès, sommant Orel Mangala de montrer enfin son vrai visage avec l'OL. L'occasion est trop belle pour lui au Havre d'autant qu'il vise toujours le Mondial 2026 avec la Belgique.
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pourquoi tout de suite une reponse de connard? regarde les taux de chomage qui sont presques identiques...... T ES qd meme un sacré champion toi. change rien.

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C'est sur que qu'a Marseille, les gens ne travaillent pas là bas.... Ça vit des allocs etc.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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