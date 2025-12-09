OL : Un club désespéré arrive à Lyon

L'OL devrait bel et bien connaître un marché des transferts hivernal agité. Tanner Tessmann pourrait déjà quitter le navire rhodanien, lui qui ne manquera pas de propositions, notamment en Italie.

’OL doit composer avec des moyens largement revus à la baisse depuis le début de la saison. Les Gones affichent néanmoins un visage collectif intéressant sous les ordres de Paulo Fonseca. Parmi les bonnes trouvailles lyonnaises figure Tanner Tessmann. Mais le milieu de terrain international américain, arrivé à l’Olympique Lyonnais en août 2024, pourrait déjà s’en aller cet hiver. Le club a besoin de liquidités, et la vente de l’ancien joueur de Venise pourrait rapporter quelques millions bienvenus. En Italie, la Fiorentina serait très intéressée par le natif de Birmingham (États-Unis).

La Fiorentina adore le profil de Tessmann

Selon les dernières informations de La Gazzetta dello Sport, le club toscan veut en effet recruter du lourd cet hiver afin de changer la donne. La Fio est dernière de Serie A après 14 journées, et c’est désormais l’avenir de tout un club qui se joue. Cet hiver, Florence vise un ou deux défenseurs, un milieu de terrain et un ailier offensif. Et le milieu ciblé serait donc Tessmann. Encore sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2029, le joueur de 24 ans est estimé à 10 millions d’euros. Une offre de ce montant devrait faire réfléchir l’OL, même si la Fiorentina ne dispose pas non plus de moyens très importants. La perte de Tessmann pourrait néanmoins être compensée par la direction lyonnaise.

A noter que la Fio est aussi intéressée par un autre joueur évoluant en Ligue 1 puisque Jérémie Boga est aussi une option. Le joueur de Nice est actuellement en arrêt de travail avec les Aiglons depuis de récents incidents avec les fans azuréens et cherche absolument à quitter le club cet hiver. Un avenir à la Fiorentina est crédible pour l'international ivoirien.