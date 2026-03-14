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Liga : Valverde et Güler font le show contre Elche

Liga14 mars , 22:59
parCorentin Facy
1
28e journée de Liga
Santiago Bernabeu
Real Madrid - Elche : 4-1
Buts : Rüdiger (39e), Valverde (44e), Huijsen (66e) et Güler (89e) pour le Real ; Moran (csc) pour Elche

La Liga

14 mars 2026 à 21:00
Real Madrid
Rüdiger39'Valverde Dipetta44'Huijsen66'Guler89'
4
1
Match terminé
Elche
Moran Ibanez85'(og)
Chronologie
Composition
Statistiques
But
89
A. Guler
Real MadridReal Madrid
Carton jaune
88
R. Mir Vicente
ElcheElche
But contre son camp
85
Manuel Ibanez
ElcheElche
Remplacement
74
ENTRE
P. Bigas Rigo
ElcheElche
SORT
D. Affengruber
ElcheElche
Voir Les Détails Complets Du Match
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L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

«Si on continue à ne plus perdre tout est jouable mais on s’emballe pas » Bah si, tu t'emballes.

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🫶😊👍

Liga : Valverde et Güler font le show contre Elche

Super👍👏

L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

Lens va pas non plus perdre 50 matches et l'OM ne gagnera pas toujours surtout avec des presta moyennes faut se détendre. Déjà garder votre 3e place hein

OM : Benatia est trop fort, son coup de génie à 4 ME impressionne

frustré de ? plus personne ne joue le championnat pour le gagner. t es au courant que ce championnat n a plus d interet. la preuve le PSG tire la france vers le haut..... ah bah non pllus personne ne veut diffuser.. Rien de frustrant juste c est n importe quoi.....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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