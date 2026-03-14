Liga : Valverde et Güler font le show contre Elche

«Si on continue à ne plus perdre tout est jouable mais on s’emballe pas » Bah si, tu t'emballes.
🫶😊👍
Super👍👏
Lens va pas non plus perdre 50 matches et l'OM ne gagnera pas toujours surtout avec des presta moyennes faut se détendre. Déjà garder votre 3e place hein
frustré de ? plus personne ne joue le championnat pour le gagner. t es au courant que ce championnat n a plus d interet. la preuve le PSG tire la france vers le haut..... ah bah non pllus personne ne veut diffuser.. Rien de frustrant juste c est n importe quoi.....
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|25
|18
|3
|4
|54
|22
|32
|56
|26
|18
|2
|6
|49
|23
|26
|49
|26
|15
|4
|7
|53
|33
|20
|46
|25
|14
|4
|7
|40
|27
|13
|43
|26
|13
|4
|9
|45
|37
|8
|43
|25
|12
|7
|6
|42
|35
|7
|41
|25
|12
|5
|8
|38
|32
|6
|37
|26
|9
|10
|7
|37
|40
|-3
|36
|25
|10
|6
|9
|40
|31
|9
|36
|26
|10
|6
|10
|34
|36
|-2
|32
|26
|9
|5
|12
|23
|32
|-9
|31
|25
|8
|7
|10
|33
|29
|4
|27
|25
|6
|9
|10
|29
|41
|-12
|27
|26
|7
|6
|13
|32
|48
|-16
|26
|25
|6
|8
|11
|20
|32
|-12
|19
|26
|4
|7
|15
|19
|36
|-17
|17
|25
|4
|5
|16
|22
|42
|-20
|13
|25
|3
|4
|18
|22
|56
|-34
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