ICONSPORT_361903_0164

PSG : Harry Kane, la grande surprise de l'été

PSG15 mars , 8:00
parMehdi Lunay
3
Ballon d'Or en 2025, Ousmane Dembélé vit une saison contrastée. De quoi tendre sa relation avec Luis Enrique et lui faire envisager un départ. Ce n'est pas un drame pour le PSG qui a déjà déniché des remplaçants potentiels et séduisants.
Il était le roi du Paris Saint-Germain en 2025, il pourrait s'en aller par la petite porte un an plus tard. Après 6 mois de très haut niveau, Ousmane Dembélé a été logiquement élu Ballon d'Or en septembre dernier. Un sacre qui en faisait alors le visage du club parisien dans le monde. Mais, cela ne lui a donné aucun passe-droit. L'attaquant français l'a constaté sur la gestion de son physique et de son avenir. Voulant revenir de blessure plus tôt que prévu, il s'est mis à dos Luis Enrique. Ses demandes salariales sont jugées excessives et braquent sa direction.

Kane remplaçant de Dembélé ?

De quoi compliquer sa prolongation de contrat alors que son bail court jusqu'en 2028. Dans ces conditions, le départ d'Ousmane Dembélé est largement possible l'été prochain. Cela n'inquiète pas le PSG. Au contraire, selon le site catalan El Nacional, Paris envisage de vendre son Ballon d'Or en cas de grosse offre venant d'Arabie Saoudite. Les Parisiens étudient déjà des pistes très intéressantes pour remplacer le Français.
Deux attaquants sortent du lot à l'heure actuelle selon le média catalan. Il s'agit de Julian Alvarez (Atlético Madrid) et Harry Kane. L'Anglais du Bayern Munich empile les buts cette saison (45 réalisations toutes compétitions confondues). Surtout, il ne possède plus qu'une année de contrat restante en Bavière. A 32 ans, l'ancien joueur de Tottenham serait encore très utile pour le PSG avec un profil rêvé pour le onze de Luis Enrique. Efficace devant le but et à l'aise dans le jeu collectif, Kane serait le transfert parfait pour Paris.
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_361644_0402
PSG

Newcastle lâche 40 ME pour une star du PSG

Udol ICONSPORT_361341_0310
Lens

Lens bat un record qui fait enrager Pierre Sage

ICONSPORT_361933_0059
Ligue 1

L1 : Ludovic Ajorque élu joueur du mois de février

ICONSPORT_269968_0054
OM

OM : De Zerbi allait trop loin, Rongier raconte

Fil Info

15 mars , 12:00
Newcastle lâche 40 ME pour une star du PSG
15 mars , 11:30
Lens bat un record qui fait enrager Pierre Sage
15 mars , 11:21
L1 : Ludovic Ajorque élu joueur du mois de février
15 mars , 11:00
OM : De Zerbi allait trop loin, Rongier raconte
15 mars , 10:30
OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime
15 mars , 10:00
Rennes : Ce coup de folie de Beye, Haise n'en revient pas
15 mars , 9:30
Camavinga sacrifié, cet échange qui rend dingue le PSG
15 mars , 9:00
ASSE : « Pas brillant », il se fait défoncer
15 mars , 8:40
OL : 35 ME pour un flop, le gros coup de pression

Derniers commentaires

L1 : Lens va s'écrouler, l'OM croit au miracle

Tu veux qu'on parle du CV de nanar l'escroc 😂😂 Vous êtes des merdes, c'est tes propres supporters qui le disent 😂😂🐐🐐

OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime

T'es ce qu'on appelle un guignol sweet

OM : Benatia est trop fort, son coup de génie à 4 ME impressionne

Coupe d europe 1993 champion 2010 cup 1989 sûrement encore la faute du Qatar.... 🙄🙄🙄🙄🙄🙄

OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime

pourquoi tout de suite une reponse de connard? regarde les taux de chomage qui sont presques identiques...... T ES qd meme un sacré champion toi. change rien.

OL-Celta Vigo : La billetterie lyonnaise en déprime

C'est sur que qu'a Marseille, les gens ne travaillent pas là bas.... Ça vit des allocs etc.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

Loading