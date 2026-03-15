PSG : Harry Kane, la grande surprise de l'été

Ballon d'Or en 2025, Ousmane Dembélé vit une saison contrastée. De quoi tendre sa relation avec Luis Enrique et lui faire envisager un départ. Ce n'est pas un drame pour le PSG qui a déjà déniché des remplaçants potentiels et séduisants.

Il était le roi du Paris Saint-Germain en 2025, il pourrait s'en aller par la petite porte un an plus tard. Après 6 mois de très haut niveau, Ousmane Dembélé a été logiquement élu Ballon d'Or en septembre dernier. Un sacre qui en faisait alors le visage du club parisien dans le monde. Mais, cela ne lui a donné aucun passe-droit. L'attaquant français l'a constaté sur la gestion de son physique et de son avenir. Voulant revenir de blessure plus tôt que prévu, il s'est mis à dos Luis Enrique. Ses demandes salariales sont jugées excessives et braquent sa direction.

Kane remplaçant de Dembélé ?

De quoi compliquer sa prolongation de contrat alors que son bail court jusqu'en 2028. Dans ces conditions, le départ d'Ousmane Dembélé est largement possible l'été prochain. Cela n'inquiète pas le PSG. Au contraire, selon le site catalan El Nacional, Paris envisage de vendre son Ballon d'Or en cas de grosse offre venant d'Arabie Saoudite. Les Parisiens étudient déjà des pistes très intéressantes pour remplacer le Français.

Deux attaquants sortent du lot à l'heure actuelle selon le média catalan. Il s'agit de Julian Alvarez (Atlético Madrid) et Harry Kane. L'Anglais du Bayern Munich empile les buts cette saison (45 réalisations toutes compétitions confondues). Surtout, il ne possède plus qu'une année de contrat restante en Bavière. A 32 ans, l'ancien joueur de Tottenham serait encore très utile pour le PSG avec un profil rêvé pour le onze de Luis Enrique. Efficace devant le but et à l'aise dans le jeu collectif, Kane serait le transfert parfait pour Paris.