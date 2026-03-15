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Camavinga sacrifié, cet échange qui rend dingue le PSG

Mercato15 mars , 9:30
parCorentin Facy
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Le Real Madrid souhaite renforcer son milieu de terrain dans l’optique de la saison prochaine. Le club merengue cible un joueur qui a également tapé dans l’oeil du Paris Saint-Germain en la personne d’Enzo Fernandez.
Le champion du monde argentin Enzo Fernandez est décidément un joueur très convoité. Le milieu de terrain de Chelsea fait partie des pistes explorées par le Paris Saint-Germain dans l’optique du prochain mercato. Luis Campos et Luis Enrique apprécient énormément le profil de l’ancien joueur du Benfica Lisbonne, et même si ce dossier sera complexe et onéreux, le PSG souhaite tenter sa chance. Le champion d’Europe en titre n’est pas le seul à suivre de près la trace d’Enzo Fernandez.
A en croire le site Defensa Central, le Real Madrid a également un gros coup de coeur pour l’Argentin de 24 ans. Florentino Pérez a fait du renforcement de son milieu de terrain une priorité pour cet été et Enzo Fernandez coche toutes les cases pour rejoindre la Casa Blanca. Le média révèle que le club merengue a déjà élaboré une stratégie afin de faire baisser le prix du métronome des Blues, valorisé à hauteur de 150 millions d’euros.

Camavinga envoyé à Chelsea par le Real ?

Le vice-champion d’Espagne en titre souhaite inclure Eduardo Camavinga afin de payer moins cher pour faire venir Enzo Fernandez. Une tactique qui pourrait marcher puisque Chelsea n’est pas insensible face au profil de l’international français. Encore très jeune, le milieu formé au Stade Rennais ne s’est jamais imposé comme un titulaire indiscutable au Real Madrid. Mais son style de jeu assez unique, sa polyvalence et sa marge de progression en font une cible idéale pour Chelsea. Avec un tel échange, le Real Madrid pourrait vite prendre l’avantage sur le PSG dans le dossier Enzo Fernandez.

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De quoi rendre fou le club de la capitale, qui n’a pas l’intention de surenchérir dans ce dossier, ni d’adopter une stratégie similaire. Car pour Paris, l’idée n’est pas de dégraisser au milieu de terrain mais bien de renforcer ce secteur de jeu. Pas question donc pour le PSG d’intégrer Fabian Ruiz, Joao Neves ou Vitinha à une telle opération. Reste à voir comment ce dossier évoluera pour le club de la capitale, bien décidé à frapper un gros coup pour renforcer son milieu de terrain… que ce soit avec Enzo Fernandez ou pas.
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Tu veux qu'on parle du CV de nanar l'escroc 😂😂 Vous êtes des merdes, c'est tes propres supporters qui le disent 😂😂🐐🐐

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T'es ce qu'on appelle un guignol sweet

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Coupe d europe 1993 champion 2010 cup 1989 sûrement encore la faute du Qatar.... 🙄🙄🙄🙄🙄🙄

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pourquoi tout de suite une reponse de connard? regarde les taux de chomage qui sont presques identiques...... T ES qd meme un sacré champion toi. change rien.

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C'est sur que qu'a Marseille, les gens ne travaillent pas là bas.... Ça vit des allocs etc.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
46251447402713
5
Monaco
4326134945378
6
Rennes
4325127642357
7
LOSC Lille
4125125838326
8
Lorient
372691073740-3
9
Strasbourg
3625106940319
10
Brest
3626106103436-2
11
Angers SCO
322695122332-9
12
Toulouse
3125871033294
13
Paris
272569102941-12
14
Nice
272676133248-16
15
Le Havre
262568112032-12
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132534182256-34

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