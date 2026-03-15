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L'OL avait de grands espoirs pour lui, il a disparu

OL15 mars , 22:00
parHadrien Rivayrand
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L’OL avait réalisé un joli coup à la fin du mercato hivernal en récupérant Noham Kamara au PSG. Mais le défenseur central peine pour l’instant à faire son trou dans le Rhône.
L’Olympique Lyonnais s’est bien renforcé cet hiver sur le marché des transferts. Parmi les joueurs arrivés chez les Gones, on peut notamment citer Noham Kamara. Le défenseur central de 19 ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation parisien, a rejoint l’OL sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 4 millions d’euros.
Malgré son fort potentiel et son envie de bien faire, le natif de Meaux peine à s’imposer. Paulo Fonseca ne lui accorde pour l’instant que peu de temps de jeu, ce qui pourrait, à terme, déjà poser la question de son avenir chez les Rhodaniens...

Kamara, une aventure lyonnaise difficile ? 

Noham Kamara n’a disputé que quelques secondes avec l’OL depuis son arrivée. La concurrence en défense est féroce et le jeune joueur est actuellement freiné par une blessure.
Il devra donc encore lutter, à son retour, pour tenter de se faire une place dans l’effectif, d’autant que les Gones auront de grosses échéances à négocier d’ici la fin de la saison. Sa polyvalence reste néanmoins l’un de ses principaux atouts et l’OL pourrait lui faire confiance sur le long terme.

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Pour rappel, un contrat de quatre ans attend Noham Kamara à l’issue de son prêt de six mois, soit jusqu’en juin 2030. Le PSG a d’ailleurs négocié un pourcentage à la revente.
Le club parisien était conscient du talent de son joueur, mais ne disposait ni de la place ni du temps pour le faire progresser au sein d’un effectif déjà très riche en qualité. Avec l’OL, Kamara entend désormais lancer sa carrière au plus haut niveau. Mais comme à Paris, il devra faire preuve de caractère et de détermination pour tenter de s’imposer et gagner sa place.
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Derniers commentaires

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Une réussite ???? Le retournement de veste comme tu dis !!! 🤣

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Regarde juste notre effectif avant de critiquer. Déjà avant les blessures on avait un effectif très limite mais alors là jouer avec abner tessmann ou Karabec titulaire c'est comme de jouer en infériorité numérique à chaque match et ça dure depuis bien plus d'un mois. Fofana s'est blessé en Octobre! La saison est déjà une réussite si on se souvient d'où on était en juillet ! 2 défaites et 2 nuls, ça suffit pour retourner sa veste

OL : Fonseca fait un seul voeu pour Lyon

Je pense que l’équipe était bien physiquement aussi », a livré l’entraineur de l’OL Qu'est-ce qu'il ne faut pas lire...

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donc y a que l OL qui a marqué des points?

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Delogu. ptdr. faut rien avoir dans le citron......

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
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4326127743376
8
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3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
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322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
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192647151936-17
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172545162242-20
18
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132634192560-35

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