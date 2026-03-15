L'OL avait de grands espoirs pour lui, il a disparu

L’OL avait réalisé un joli coup à la fin du mercato hivernal en récupérant Noham Kamara au PSG. Mais le défenseur central peine pour l’instant à faire son trou dans le Rhône.

L’ Olympique Lyonnais s’est bien renforcé cet hiver sur le marché des transferts. Parmi les joueurs arrivés chez les Gones, on peut notamment citer Noham Kamara. Le défenseur central de 19 ans, considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation parisien, a rejoint l’OL sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat de 4 millions d’euros.

Malgré son fort potentiel et son envie de bien faire, le natif de Meaux peine à s’imposer. Paulo Fonseca ne lui accorde pour l’instant que peu de temps de jeu, ce qui pourrait, à terme, déjà poser la question de son avenir chez les Rhodaniens...

Kamara, une aventure lyonnaise difficile ?

Noham Kamara n’a disputé que quelques secondes avec l’OL depuis son arrivée. La concurrence en défense est féroce et le jeune joueur est actuellement freiné par une blessure.

Il devra donc encore lutter, à son retour, pour tenter de se faire une place dans l’effectif, d’autant que les Gones auront de grosses échéances à négocier d’ici la fin de la saison. Sa polyvalence reste néanmoins l’un de ses principaux atouts et l’OL pourrait lui faire confiance sur le long terme.

Pour rappel, un contrat de quatre ans attend Noham Kamara à l’issue de son prêt de six mois, soit jusqu’en juin 2030. Le PSG a d’ailleurs négocié un pourcentage à la revente.

Le club parisien était conscient du talent de son joueur, mais ne disposait ni de la place ni du temps pour le faire progresser au sein d’un effectif déjà très riche en qualité. Avec l’OL, Kamara entend désormais lancer sa carrière au plus haut niveau. Mais comme à Paris, il devra faire preuve de caractère et de détermination pour tenter de s’imposer et gagner sa place.