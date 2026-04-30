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Liverpool lâche 80 ME pour oublier Barcola

Premier League30 avr. , 11:00
parCorentin Facy
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Très intéressé par Bradley Barcola afin de succéder à Mohamed Salah, Liverpool pourrait finalement abandonner la piste de l’attaquant du PSG au profit du dossier Nico Williams.
Acteur majeur du mercato estival en Europe l’été dernier, Liverpool devrait une nouvelle fois être très actif dans les prochaines semaines. Les Reds auront notamment la mission de remplacer Mohamed Salah, dont le départ a été acté il y a quelques semaines. L’effectif pourrait aussi être chamboulé en cas de licenciement d’Arne Slot, dont le maintien à la tête de l’équipe dépend de la qualification de Liverpool pour la Ligue des Champions. Afin de compenser le départ à venir de Mohamed Salah, les Reds ont coché le nom de Bradley Barcola, en fin de contrat avec le PSG en juin 2028.
Mais le club de la Mersey sait qu’il sera difficile de convaincre l’international français, et plus encore le club de la capitale. C’est pour cette raison que selon Fichajes, Liverpool creuse une autre piste plus accessible en Liga depuis quelques semaines. L’actuel 4e de Premier League aurait jeté son dévolu sur Nico Williams. Malgré un long contrat qui court jusqu’en 2035 avec l’Athletic Bilbao, l’ailier espagnol de 23 ans est susceptible de bouger en cas d’offre d’un top club européen.

Nico Williams plutôt que Barcola à Liverpool ?

Liverpool le sait, raison pour laquelle le champion d’Angleterre en titre cible l’ailier gauche vainqueur de l’Euro avec l’Espagne. Le média évoque une possible offre de 80 millions d’euros transmise par Liverpool à l’Athletic Bilbao pour s’attacher les services de l’international espagnol (30 sélections). Un montant important mais insuffisant aux yeux du club basque, qui compte sur Nico Williams à l’avenir et qui ne négociera pas en-dessous du montant de sa clause libératoire, laquelle s’élève à près de 120 millions d’euros.
Après un mercato frénétique l’été dernier avec plus de 400 millions d’euros dépensés, Liverpool acceptera-t-il de se plier aux exigences de Bilbao ? Ce dossier pourrait en tout cas faire les affaires du Paris Saint-Germain, dont les dirigeants seraient très heureux de voir Liverpool s’éloigner de Bradley Barcola à l’heure où les discussions n’ont toujours pas abouti à un accord pour la prolongation de l’ancien Lyonnais dans la capitale.
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Si Balerdi vaut 30m, rien qu avec Niakaté on peux solder le dette de l OL ^^

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Oui il a fait deux fois la saison de trop...

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Pourquoi pas les 2 ! Bouaddi et koné !!😉😊

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Parce que pour l instant théoriquement meme si il a ete débarqué de la présidence, le club appartient tjrs à Textor, c est lui qui doit combler les pertes... Une fois que l OL sera vendu vous aurez peut etre les coudées franches, en attendant vous devez vivre avec des restrictions et financer vos mercatos par des ventes.

TV : Ligue 1+ s’écroule, 300.000 abonnés vont arriver

Moi je pense le prendre cette année. Mais seulement si l'OM me donne l'impression de pouvoir faire quelque chose de bien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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