L’OL ce n’est pas l’OM, la DNCG met les choses au clair

L'OL et l'OM ont comme point commun de perdre énormément d'argent chaque saison. Mais la DNCG effectue une grosse différence entre les deux modèles économiques.

La fin de la saison approche, et l’un des acteurs majeurs de l’été dans le football français fait son grand retour. La DNCG, l’organisme de contrôle et de gestion des clubs professionnels, va encore avoir du travail vue la santé financière du football français. Depuis des années, les clubs pros vivent au-dessus de leurs moyens, avec des salaires donnés qui ne sont pas en adéquation avec les revenus. Et avec l’écroulement des droits TV, la bulle a explosé et les clubs perdent tous de l’argent. Et pas qu’un peu.

Les efforts de l'OL impressionnent

Cette saison encore, la perte d’exploitation dépassera le milliard d’euros, et elle sera en partie compensée par les ventes de joueurs. Au final, les clubs pros vont afficher un déficit cumulé d’au moins un demi-millard d’euros. L’OL et l’OM participent grandement à ce fiasco financier, même si Jean-Marc Mickeler, le patron de la DNCG, s’est exprimé dans L’Equipe pour dévoiler la grosse différence qu’il y a entre un OL très en difficulté mais qui a fait de gros efforts, et un OM dont l’actionnaire passe jusqu’à présent toutes les dépenses en payant de sa poche.

« Sur Lyon, la nouvelle équipe dirigeante a répondu présent avec une réactivité et une détermination qui forcent le respect. La réduction de masse salariale opérée en une saison est sans précédent dans l'histoire récente du football professionnel français. C'est un effort considérable, et nous le reconnaissons pleinement », a livré le boss de la DNCG, qui ne garantit pas que le rendez-vous du printemps se passera comme sur des roulettes, mais souligne que les choses vont dans le bon sens, ce qui est important pour la décision finale du gendarme financier.

Ce n’est pas la même musique à l’OM. « Sur Marseille, le club a fait le choix de l'ambition sportive maximale en anticipant des revenus européens qui ne se sont pas matérialisés au niveau espéré. Franck McCourt et la nouvelle direction ont parfaitement conscience des ajustements qui s'imposent. Ce sont deux clubs emblématiques, portés par des actionnaires engagés. Notre rôle est de les accompagner vers le rééquilibrage, pas de les fragiliser », a livré Jean-Marc Mickeler, pour qui l’idée n’est pas de taper sur des clubs qui vont faire des efforts pour aller dans le bon sens. Pour le moment, ce n’est pas criant à l’OM avec à chaque fois des mercatos spectaculaires, mais le club provençal va certainement prendre des engagements pour arrêter les frais avec son nouveau président Stephane Richard.