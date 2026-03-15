OL : Rémi Himbert déjà oublié, il toque à la porte

Ce dimanche à 17h15, le Havre reçoit l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien va tenter d'enchaîner après son match nul en Ligue Europa face au Celta de Vigo. Le septuple champion de France peut compter sur ses jeunes talents en cette fin de saison.

Paulo Fonseca n’a pas vraiment le choix ce dimanche. Pour la rencontre de Ligue 1 face au Havre, l'entraîneur portugais n’a pas pléthore de choix pour sa composition de départ. Avec un effectif réduit et touché par les blessures, le onze du club rhodanien va ressembler à celui aligné en coupe d’Europe face au Celta de Vigo ce jeudi en Espagne. L’ancien technicien du LOSC a des chances d’aligner Orel Mangala. Le Belge va connaître sa première titularisation en Ligue 1 depuis le 18 août 2024 avec l' OL . (défaite face à Rennes 3-0).

Adil Hamdani pousse et bat des records

Cependant, l'entraîneur du septuple champion de France peut compter sur des jeunes joueurs du centre de formation. À l’image de l’éclosion de Rémi Himbert. Le jeune lyonnais s’est blessé ce jeudi en Europa League, mais il a marqué les esprits lors de ses premières minutes ces dernières semaines. Il sera toutefois absent pour les prochaines semaines, et aura même du mal à faire son retour d'ici à la fin de la saison.

Un autre jeune joueur pourrait prendre le pli, Adil Hamdani. Cette semaine, le jeune lyonnais est devenu le deuxième plus jeune joueur de l’histoire du club à entrer en jeu en coupe d’Europe. Seul Rayan Cherki le devance de 48 jours. Mais pour Paulo Fonseca, Adil Hamdani est encore trop tendre pour bénéficier d’une place de titulaire. « C’est un très bon joueur. Il va très bien, mais je pense qu’en ce moment, c'est difficile pour lui d’être titulaire. Pour moi, c’est mieux qu’il entre en cours de jeu. Mais il continue à progresser pour l'avenir, » a expliqué Paulo Fonseca ce samedi. Pour marcher sur les traces de son compère Rémi Himbert, Adil Hamdani va devoir faire plus pour espérer glaner une titularisation en Europe.