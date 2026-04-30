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L’OM reçoit 60 ME pour Greenwood, l’offre qui change tout

OM30 avr. , 12:00
parCorentin Facy
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Intéressée par Mason Greenwood, la Juventus Turin va devoir batailler avec l’Atlético de Madrid dans ce dossier. Les Colchoneros posent 60 millions d’euros sur la table pour s’offrir la star de l’OM.
Homme fort de l’Olympique de Marseille depuis deux ans, Mason Greenwood vit très certainement ses derniers instants dans la cité phocéenne. A moins d’une très grosse surprise, le joueur formé à Manchester United va quitter la Ligue 1 à la fin de la saison. Une vente de l’attaquant anglais semble indispensable sur le plan financier pour l’OM, encore plus en cas de non-qualification en Ligue des Champions.
Surtout, le meilleur buteur olympien ne s’entend plus avec grand-monde en Provence, du directeur sportif Medhi Benatia à l’entraîneur Habib Beye, même si les deux hommes ne sont pas amenés à rester l’an prochain. La Juventus Turin a manifesté son intérêt et rêve de s’offrir le gaucher de 24 ans, mais la Vieille Dame n’est pas seule sur le coup. Le site Fichajes affirme que l’Atlético de Madrid est un très sérieux courtisan de Mason Greenwood dans l’optique du mercato estival. Déjà évoqué par le passé, l’intérêt des Colchoneros pour l’attaquant de l’OM n’a fait que grandir au fil des mois.

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Le club espagnol, qui suit de près la situation du joueur olympien, voit qu’il y a une vraie opportunité de le faire venir cet été et ne souhaite pas la laisser filer. Et tandis que la Juventus Turin n’est pas chaude à l’idée de payer plus de 50 millions d’euros pour recruter Mason Greenwood, l’Atlético de Madrid pourrait de son côté se montrer bien plus généreux. En effet, le média espagnol affirme que le club entraîné par Diego Simeone est prêt à payer 60 millions d’euros à l’Olympique de Marseille pour rafler la mise. Une offre bien plus intéressante pour le club olympien, qui devra reverser environ 35% du montant du futur transfert à Manchester United.
Avec une vente à 60 millions d’euros, l’OM garderait tout de même environ 40 millions d’euros dans sa poche. Une rentrée d’argent non négligeable aux yeux de Frank McCourt, qui souhaite remettre le moins possible de sa poche pour passer la DNCG. Avec la probable absence de Ligue des Champions, une telle vente changerait beaucoup de choses pour Marseille afin de voir l’avenir plus sereinement sur le plan financier. C’est donc sous la tunique rouge et blanche de l’Atlético que l’on pourrait voir Mason Greenwood la saison prochaine, si l’intérêt des Colchoneros venait à se confirmer dans les semaines à venir.
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Si Balerdi vaut 30m, rien qu avec Niakaté on peux solder le dette de l OL ^^

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Oui il a fait deux fois la saison de trop...

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Pourquoi pas les 2 ! Bouaddi et koné !!😉😊

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Parce que pour l instant théoriquement meme si il a ete débarqué de la présidence, le club appartient tjrs à Textor, c est lui qui doit combler les pertes... Une fois que l OL sera vendu vous aurez peut etre les coudées franches, en attendant vous devez vivre avec des restrictions et financer vos mercatos par des ventes.

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Moi je pense le prendre cette année. Mais seulement si l'OM me donne l'impression de pouvoir faire quelque chose de bien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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