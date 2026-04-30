L’OM reçoit 60 ME pour Greenwood, l’offre qui change tout

Intéressée par Mason Greenwood, la Juventus Turin va devoir batailler avec l’Atlético de Madrid dans ce dossier. Les Colchoneros posent 60 millions d’euros sur la table pour s’offrir la star de l’OM.

Surtout, le meilleur buteur olympien ne s’entend plus avec grand-monde en Provence, du directeur sportif Medhi Benatia à l’entraîneur Habib Beye, même si les deux hommes ne sont pas amenés à rester l’an prochain. La Juventus Turin a manifesté son intérêt et rêve de s’offrir le gaucher de 24 ans, mais la Vieille Dame n’est pas seule sur le coup. Le site Fichajes affirme que l’Atlético de Madrid est un très sérieux courtisan de Mason Greenwood dans l’optique du mercato estival. Déjà évoqué par le passé, l’intérêt des Colchoneros pour l’attaquant de l’OM n’a fait que grandir au fil des mois.

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Le club espagnol, qui suit de près la situation du joueur olympien, voit qu’il y a une vraie opportunité de le faire venir cet été et ne souhaite pas la laisser filer. Et tandis que la Juventus Turin n’est pas chaude à l’idée de payer plus de 50 millions d’euros pour recruter Mason Greenwood, l’Atlético de Madrid pourrait de son côté se montrer bien plus généreux. En effet, le média espagnol affirme que le club entraîné par Diego Simeone est prêt à payer 60 millions d’euros à l’Olympique de Marseille pour rafler la mise. Une offre bien plus intéressante pour le club olympien, qui devra reverser environ 35% du montant du futur transfert à Manchester United.

Avec une vente à 60 millions d’euros, l’OM garderait tout de même environ 40 millions d’euros dans sa poche. Une rentrée d’argent non négligeable aux yeux de Frank McCourt, qui souhaite remettre le moins possible de sa poche pour passer la DNCG. Avec la probable absence de Ligue des Champions, une telle vente changerait beaucoup de choses pour Marseille afin de voir l’avenir plus sereinement sur le plan financier. C’est donc sous la tunique rouge et blanche de l’Atlético que l’on pourrait voir Mason Greenwood la saison prochaine, si l’intérêt des Colchoneros venait à se confirmer dans les semaines à venir.