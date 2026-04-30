TV : Canal+ fait une révolution en Belgique

Canal+, qui règne sur les Coupes d'Europe de football en France, vient aussi de prendre le pouvoir en Belgique de manière spectaculaire.

Diffuseur principal de la Ligue des Champions et des Coupes d’Europe dans de nombreux pays, Canal+ a frappé un grand coup chez nos voisins belges. La chaine cryptée a raflé l’ensemble de la diffusion des Coupes d’Europe pour les quatre saisons allant de 2027-2028 à 2030-2031. Disney + et Paramount ambitionnaient de récupérer ces droits, mais Canal a réussi une razzia sans précédent.

Canal+ face à une impasse pour les matchs des équipes belges ?

En effet, jusqu’à présent, c’est RTL qui diffusait depuis plus de 25 ans la Ligue des Champions en Belgique avec Proximus, tandis que les chaines comme RTBF et Vos Sport World récupéraient les affiches d’Europa et de Conférence League.

« L’intégralité des matchs des compétitions européennes de clubs les plus prestigieuses sera proposée aux abonnés de CANAL+ en Belgique. Les plus grandes affiches, les clubs les plus emblématiques du continent et les meilleurs joueurs du monde seront au rendez-vous, dans le cadre d’une offre premium garantissant une expérience de visionnage d’exception », a fait savoir Canal+, qui va toutefois se heurter à un gros problème.

Contrairement à la France, la Belgique considère les matchs de ses clubs en Ligue des Champions comme des évènements télévisuels majeurs et doivent ainsi être diffusés en clair pour rester accessible gratuitement au public. Il reste à savoir si cette mesure restera effective, où s’il faudra s’abonner sur Canal+ pour que les Belges puissent suivre leur équipe au plus haut niveau européen.