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TV : Canal+ fait une révolution en Belgique

TV30 avr. , 10:20
parGuillaume Conte
1
Canal+, qui règne sur les Coupes d'Europe de football en France, vient aussi de prendre le pouvoir en Belgique de manière spectaculaire.
Diffuseur principal de la Ligue des Champions et des Coupes d’Europe dans de nombreux pays, Canal+ a frappé un grand coup chez nos voisins belges. La chaine cryptée a raflé l’ensemble de la diffusion des Coupes d’Europe pour les quatre saisons allant de 2027-2028 à 2030-2031. Disney + et Paramount ambitionnaient de récupérer ces droits, mais Canal a réussi une razzia sans précédent.

Canal+ face à une impasse pour les matchs des équipes belges ?

En effet, jusqu’à présent, c’est RTL qui diffusait depuis plus de 25 ans la Ligue des Champions en Belgique avec Proximus, tandis que les chaines comme RTBF et Vos Sport World récupéraient les affiches d’Europa et de Conférence League.
« L’intégralité des matchs des compétitions européennes de clubs les plus prestigieuses sera proposée aux abonnés de CANAL+ en Belgique. Les plus grandes affiches, les clubs les plus emblématiques du continent et les meilleurs joueurs du monde seront au rendez-vous, dans le cadre d’une offre premium garantissant une expérience de visionnage d’exception », a fait savoir Canal+, qui va toutefois se heurter à un gros problème.
Contrairement à la France, la Belgique considère les matchs de ses clubs en Ligue des Champions comme des évènements télévisuels majeurs et doivent ainsi être diffusés en clair pour rester accessible gratuitement au public. Il reste à savoir si cette mesure restera effective, où s’il faudra s’abonner sur Canal+ pour que les Belges puissent suivre leur équipe au plus haut niveau européen.
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Les Belges vont faire comme les Français, ils vont cracher au bassinet

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Il faut le prolonger, c'est une légende et il est encore jeune, il pourrait jouer à haut niveau encore 5/6 ans facile!

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ca serait une tres bonne transaction !! Si il rapporte 30M c'est parfait , mais attendons avant de se rejouir

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J'adore Comme d'habitude , pour certaines personnes ou certains médias, l'OL vend au rabais et achète avec des prix majorés. Essayez d'être crédibles SVP

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A. Bouaddi a une + grosse marge de progression que lui ...

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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3
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57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
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533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
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3831911114047-7
13
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343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
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16
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17
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18
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