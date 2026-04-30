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PSG : Tout va bien pour Lucas Chevalier

PSG30 avr. , 11:45
parGuillaume Conte
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Après une alerte à la cuisse droite, Lucas Chevalier craignait de faire une croix sur la Coupe du monde. Le gardien du PSG sera en fait rapidement rétabli.
Désormais gardien remplaçant du PSG, Lucas Chevalier s’est blessé mercredi matin à l’entrainement de son club. Une longue absence était redoutée, ce qui aurait débouché sur une absence à la Coupe du monde. Ce ne sera pas le cas selon une source proche du vestiaire auprès de l’AFP, qui a fait état d’une absence « de deux à trois semaines ». Le portier du PSG est blessé à la cuisse droite, mais d'une lésion sans profonde gravité. Autrement dit, la saison de l’ancien gardien de Lille n’est pas totalement terminée, même si ses chances de rejouer avec le PSG sont minces étant donnée les performances correctes de son concurrent Matvey Safonov.
L. Chevalier

L. Chevalier

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Mais Lucas Chevalier sera en tout cas pleinement rétabli pour la Coupe du monde si jamais Didier Deschamps décide de faire appel à lui en tant que troisième gardien, comme c’est la tendance depuis le rassemblement du mois de mars.
Récemment, en raison de l'absence de gardien fiable et en réussite cette saison derrière Mike Maignan, Brice Samba a été promu au rang de numéro 2, même si le gardien du Stade Rennais n'est pas toujours impérial. Le poste de numéro 3 reste à attribuer, sachant que les gardiens cités pendant l'hiver comme Jean Butez ou Robin Risser ont été un peu moins performants. Le nom d'Hugo Lloris a aussi été cité pour le faire sortir de sa retraite internationale afin d'aider les Bleus à disputer la Coupe du monde avec des gardiens de premier plan.
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Si Balerdi vaut 30m, rien qu avec Niakaté on peux solder le dette de l OL ^^

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Oui il a fait deux fois la saison de trop...

PSG : Manu Koné en finale pour signer à Paris !

Pourquoi pas les 2 ! Bouaddi et koné !!😉😊

L’OL ce n’est pas l’OM, la DNCG met les choses au clair

Parce que pour l instant théoriquement meme si il a ete débarqué de la présidence, le club appartient tjrs à Textor, c est lui qui doit combler les pertes... Une fois que l OL sera vendu vous aurez peut etre les coudées franches, en attendant vous devez vivre avec des restrictions et financer vos mercatos par des ventes.

TV : Ligue 1+ s’écroule, 300.000 abonnés vont arriver

Moi je pense le prendre cette année. Mais seulement si l'OM me donne l'impression de pouvoir faire quelque chose de bien

Ligue 1

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Paris Saint Germain
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3
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10
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3831108134344-1
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3830108124147-6
12
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3831911114047-7
13
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343197152643-17
14
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3131613122942-13
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203148192651-25
18
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163137213170-39

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