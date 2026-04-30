PSG : Tout va bien pour Lucas Chevalier

Après une alerte à la cuisse droite, Lucas Chevalier craignait de faire une croix sur la Coupe du monde. Le gardien du PSG sera en fait rapidement rétabli.

Désormais gardien remplaçant du PSG, Lucas Chevalier s’est blessé mercredi matin à l’entrainement de son club. Une longue absence était redoutée, ce qui aurait débouché sur une absence à la Coupe du monde. Ce ne sera pas le cas selon une source proche du vestiaire auprès de l’AFP, qui a fait état d’une absence « de deux à trois semaines ». Le portier du PSG est blessé à la cuisse droite, mais d'une lésion sans profonde gravité. Autrement dit, la saison de l’ancien gardien de Lille n’est pas totalement terminée, même si ses chances de rejouer avec le PSG sont minces étant donnée les performances correctes de son concurrent Matvey Safonov.

L. Chevalier France • Âge 24 • Gardien UEFA Nations League 2026/2027 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Coupe de France 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Super Cup 2025/2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 WC Qualification Europe 2026 Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 World Cup 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League 2025/2026 Matchs 6 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 2025/2026 Matchs 17 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Club Friendlies 1 2026 Matchs 0 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Mais Lucas Chevalier sera en tout cas pleinement rétabli pour la Coupe du monde si jamais Didier Deschamps décide de faire appel à lui en tant que troisième gardien, comme c’est la tendance depuis le rassemblement du mois de mars.

Récemment, en raison de l'absence de gardien fiable et en réussite cette saison derrière Mike Maignan, Brice Samba a été promu au rang de numéro 2, même si le gardien du Stade Rennais n'est pas toujours impérial. Le poste de numéro 3 reste à attribuer, sachant que les gardiens cités pendant l'hiver comme Jean Butez ou Robin Risser ont été un peu moins performants. Le nom d'Hugo Lloris a aussi été cité pour le faire sortir de sa retraite internationale afin d'aider les Bleus à disputer la Coupe du monde avec des gardiens de premier plan.