ICONSPORT_365167_0558

TV : Ligue 1+ s’écroule, 300.000 abonnés vont arriver

TV30 avr. , 10:40
parGuillaume Conte
5
Après un décollage impressionnant, Ligue 1+ a calé cette saison. Pas de quoi inquiéter la Ligue, qui annonce un arrivage en masse de nouveaux abonnés avec le départ de BeIN Sports.
C’est la grande nouveauté de cette saison 2025-2026 en France, pour la première fois dans un grand championnat européen de l’ère moderne, c’est l’organisateur de la compétition qui est détenteur des droits télévisuels. Inutile de revenir sur les différents fiascos qui ont amené à ce choix, mais la saison prochaine, il y aura encore du neuf puisque BeIN Sports ne diffusera plus de match, et laissera 100 % des rencontres à Ligue 1+.

BeIN Sports et DAZN, ça sera 0 euro en 2026-27

Un changement majeur, qui sera avant tout financier pour les clubs, car BeIN Sports apportait tout de même 78 ME pour cette rencontre phare du samedi après-midi. Pour autant, au conseil d’administration de la Ligue de ce mercredi, les clubs ont été assurés que le montant versé pour les droits télévisuels ne bougerait pas, malgré la fin de la collaboration avec BeIN Sports, et l’indemnité de DAZN qui s’est terminée (85 ME tout de même).
Pour compenser ces pertes, il faudrait faire décoller les droits internationaux, qui ne rapportent pas assez aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi, persuadé que la Ligue ne bosse pas suffisamment sur ce dossier à ses yeux. Mais surtout, il faudrait que Ligue 1+ approche des fameux deux millions d’abonnés, nécessaires pour commencer à rapporter sérieusement de l’argent. Cette saison, après un décollage en trombe, le nombre d’abonnés a plafonné au-delà du million de fidèles, avant de baisser et de retomber à un million ces dernières semaines, glisse L’Equipe ce jeudi.
Pour enrayer cette dynamique, la LFP est persuadée que, malgré le passage de l’abonnement à 20 euros mensuels, il peut y avoir rapidement 300.000 abonnés supplémentaires avec le fait que Ligue 1+ aura 100 % des matchs, et qu’il y aura forcément un transvasement d’abonnés entre BeIN Sports et Ligue 1+. Des abonnés en plus et un prix en hausse, Ligue 1+ utilise certainement sa dernière cartouche pour montrer que ce système peut être viable pour le football français.
Articles Recommandés
ICONSPORT_273163_0330
Liga

Le salaire de la mère de Kylian Mbappé choque l’Espagne

ICONSPORT_282730_0202
OL

La vente de l'OL imminente, il ne reste qu'un obstacle

Greenwood ICONSPORT_282264_0185 (1)
OM

L’OM reçoit 60 ME pour Greenwood, l’offre qui change tout

ICONSPORT_365283_0041
PSG

PSG : Tout va bien pour Lucas Chevalier

Fil Info

30 avr. , 12:40
Le salaire de la mère de Kylian Mbappé choque l’Espagne
30 avr. , 12:20
La vente de l'OL imminente, il ne reste qu'un obstacle
30 avr. , 12:00
L’OM reçoit 60 ME pour Greenwood, l’offre qui change tout
30 avr. , 11:45
PSG : Tout va bien pour Lucas Chevalier
30 avr. , 11:30
L’OL ce n’est pas l’OM, la DNCG met les choses au clair
30 avr. , 11:00
Liverpool lâche 80 ME pour oublier Barcola
30 avr. , 10:20
TV : Canal+ fait une révolution en Belgique
30 avr. , 10:00
PSG : Manu Koné en finale pour signer à Paris !
30 avr. , 9:40
Balerdi vendu en Turquie, l'OM récupère 33 ME

Derniers commentaires

Balerdi vendu en Turquie, l'OM récupère 33 ME

Si Balerdi vaut 30m, rien qu avec Niakaté on peux solder le dette de l OL ^^

Balerdi vendu en Turquie, l'OM récupère 33 ME

Oui il a fait deux fois la saison de trop...

PSG : Manu Koné en finale pour signer à Paris !

Pourquoi pas les 2 ! Bouaddi et koné !!😉😊

L’OL ce n’est pas l’OM, la DNCG met les choses au clair

Parce que pour l instant théoriquement meme si il a ete débarqué de la présidence, le club appartient tjrs à Textor, c est lui qui doit combler les pertes... Une fois que l OL sera vendu vous aurez peut etre les coudées franches, en attendant vous devez vivre avec des restrictions et financer vos mercatos par des ventes.

TV : Ligue 1+ s’écroule, 300.000 abonnés vont arriver

Moi je pense le prendre cette année. Mais seulement si l'OM me donne l'impression de pouvoir faire quelque chose de bien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading