TV : Ligue 1+ s’écroule, 300.000 abonnés vont arriver

Après un décollage impressionnant, Ligue 1+ a calé cette saison. Pas de quoi inquiéter la Ligue, qui annonce un arrivage en masse de nouveaux abonnés avec le départ de BeIN Sports.

C’est la grande nouveauté de cette saison 2025-2026 en France, pour la première fois dans un grand championnat européen de l’ère moderne, c’est l’organisateur de la compétition qui est détenteur des droits télévisuels . Inutile de revenir sur les différents fiascos qui ont amené à ce choix, mais la saison prochaine, il y aura encore du neuf puisque BeIN Sports ne diffusera plus de match, et laissera 100 % des rencontres à Ligue 1+.

BeIN Sports et DAZN, ça sera 0 euro en 2026-27

Un changement majeur, qui sera avant tout financier pour les clubs, car BeIN Sports apportait tout de même 78 ME pour cette rencontre phare du samedi après-midi. Pour autant, au conseil d’administration de la Ligue de ce mercredi, les clubs ont été assurés que le montant versé pour les droits télévisuels ne bougerait pas, malgré la fin de la collaboration avec BeIN Sports, et l’indemnité de DAZN qui s’est terminée (85 ME tout de même).

Pour compenser ces pertes, il faudrait faire décoller les droits internationaux, qui ne rapportent pas assez aux yeux de Nasser Al-Khelaïfi, persuadé que la Ligue ne bosse pas suffisamment sur ce dossier à ses yeux. Mais surtout, il faudrait que Ligue 1+ approche des fameux deux millions d’abonnés, nécessaires pour commencer à rapporter sérieusement de l’argent. Cette saison, après un décollage en trombe, le nombre d’abonnés a plafonné au-delà du million de fidèles, avant de baisser et de retomber à un million ces dernières semaines, glisse L’Equipe ce jeudi.

Pour enrayer cette dynamique, la LFP est persuadée que, malgré le passage de l’abonnement à 20 euros mensuels, il peut y avoir rapidement 300.000 abonnés supplémentaires avec le fait que Ligue 1+ aura 100 % des matchs, et qu’il y aura forcément un transvasement d’abonnés entre BeIN Sports et Ligue 1+. Des abonnés en plus et un prix en hausse, Ligue 1+ utilise certainement sa dernière cartouche pour montrer que ce système peut être viable pour le football français.