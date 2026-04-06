Pavel Sulc - Olympique Lyonnais
Pavel Sulc encore blessé

L'OL accusé d'avoir détruit Sulc en le titularisant

OL06 avr. , 18:00
parClaude Dautel
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L'OL s'est contenté d'un nul, dimanche contre Angers, et le club rhodanien risque de devoir se passer de son meilleur buteur, Pavel Sulc, sorti sur blessure.
Auteur de 11 buts cette saison, Pavel Sulc a été contraint de quitter ses coéquipiers et de céder sa place à Yaremchuk à la 55e minute du match contre le SCO. On ne connaît pas encore la durée de l'absence du joueur tchèque, mais c'est forcément un énorme coup dur pour l'Olympique Lyonnais. Déjà blessé, et absent plusieurs semaines, Pavel Sulc pourrait encore rater plusieurs matchs, OL TV ayant évoqué une rechute pour le joueur de 25 ans.
Se pose alors la question de la gestion de Sulc, qui était revenu de blessure avec l'OL juste avant la trêve internationale, et qui venait de jouer deux matchs complets avec la République Tchèque. Et notamment 112 minutes mardi dernier lors de la qualification pour le Mondial 2026 arrachée contre le Danemark aux tirs au but, un match où le joueur de l'OL avait ouvert le score. Autrement dit, de retour à Lyon, le joueur tchèque en avait probablement plein les chaussettes au moment de retrouver la Ligue 1, ce qui n'a pas empêché Paulo Fonseca de le faire débuter au stade Raymond-Kopa.

Sulc trop fatigué pour jouer 90 minutes

Pour Elton Mokolo, journaliste du WFC, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a probablement tiré la corde un peu trop fort en titularisant un Pavel Sulc probablement dans le dur physiquement. « J’ai halluciné quand j’ai entendu que Sulc avait joué 220 minutes la semaine dernière en sélection. Et il revient, c’est logique, totalement cramoisi. Tu ne peux pas me faire croire que de manière ponctuelle, tu ne peux pas mettre Endrick dans l’axe, tu mets Karabec, et ensuite tu vois s’il y a besoin de faire entrer Sulc. Le fait est que l’OL a perdu sur la totalité des tableaux car on ne sait pas quand Pavel Sulc va revenir de sa blessure, et Endrick n’a eu aucune influence », fait remarquer le journaliste. Pour l'instant, l'OL n'a pas communiqué sur la nature précise du problème physique de l'attaquant tchèque et la durée de son absence.

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Derniers commentaires

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Intelligent encore celui-ci !!! Bravo benêt occupe toi de ton Qsg !!

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

Ahh Bon? Et bielsa ou gerets ?? Ton cerveau lobotomisé les as oubliés ou bien ???

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

Si on a pissé sur tudor cest quil le méritait, il nous a jamais apprécié on s'en branle de tudor cest qui au fait lui ?? Il arrive pas a la cheville de gerets ou bielsa, et pour le beye cest pareil, si toi tu pense qu'on ne mérite pas mieux.. un club comme L'OM..!! Cest que cest toi le poison sans ambition qui tombe amoureux du premier clampin.. le mec vient du Red star il a rien prouvé et tu penses quil peut être l'homme de la situation ?ou quon ne mérite pas mieux ?? Et pour rachid le jour où tu auras fait 1% de se quil a accompli pour le club tu pourra venir tchatcher espèce de mastre tu devais êtres un de ces indigné quand on a viré eyrault ou anigo .. remerci nous plutot... et LFI t'emmerde le sale fachos nazi va supporter lyon ou nice ca te colleras mieux avec tes idéologies, tu dois être en PLS vive payan allisio il l'a eu dans le cul marseille est siamo tutti antifachisti et le restera.. change de ville le fachos

Paulo Fonseca et l’OL, ça sent la fin !

Je me met au niveau , et pis c’est tout … 🤪🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

« Le plus important... » : L’OM en crise, le nouveau patron intervient

Je ne vois pas où est la crise ? Petit à petit les Sardines retrouvent leur place normale en FarmerLeague… 😬🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

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