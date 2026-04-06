L'OL accusé d'avoir détruit Sulc en le titularisant

L'OL s'est contenté d'un nul, dimanche contre Angers, et le club rhodanien risque de devoir se passer de son meilleur buteur, Pavel Sulc, sorti sur blessure.

Auteur de 11 buts cette saison, Pavel Sulc a été contraint de quitter ses coéquipiers et de céder sa place à Yaremchuk à la 55e minute du match contre le SCO. On ne connaît pas encore la durée de l'absence du joueur tchèque, mais c'est forcément un énorme coup dur pour l'Olympique Lyonnais. Déjà blessé, et absent plusieurs semaines, Pavel Sulc pourrait encore rater plusieurs matchs , OL TV ayant évoqué une rechute pour le joueur de 25 ans.

Se pose alors la question de la gestion de Sulc, qui était revenu de blessure avec l'OL juste avant la trêve internationale, et qui venait de jouer deux matchs complets avec la République Tchèque. Et notamment 112 minutes mardi dernier lors de la qualification pour le Mondial 2026 arrachée contre le Danemark aux tirs au but, un match où le joueur de l'OL avait ouvert le score. Autrement dit, de retour à Lyon, le joueur tchèque en avait probablement plein les chaussettes au moment de retrouver la Ligue 1 , ce qui n'a pas empêché Paulo Fonseca de le faire débuter au stade Raymond-Kopa.

Sulc trop fatigué pour jouer 90 minutes

Pour Elton Mokolo, journaliste du WFC, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a probablement tiré la corde un peu trop fort en titularisant un Pavel Sulc probablement dans le dur physiquement. « J’ai halluciné quand j’ai entendu que Sulc avait joué 220 minutes la semaine dernière en sélection. Et il revient, c’est logique, totalement cramoisi. Tu ne peux pas me faire croire que de manière ponctuelle, tu ne peux pas mettre Endrick dans l’axe, tu mets Karabec, et ensuite tu vois s’il y a besoin de faire entrer Sulc. Le fait est que l’OL a perdu sur la totalité des tableaux car on ne sait pas quand Pavel Sulc va revenir de sa blessure, et Endrick n’a eu aucune influence », fait remarquer le journaliste. Pour l'instant, l'OL n'a pas communiqué sur la nature précise du problème physique de l'attaquant tchèque et la durée de son absence.