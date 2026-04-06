OL : Endrick tué par ce choix de Paulo Fonseca

A l'image de son équipe, Endrick a été transparent dimanche contre Angers, au point même de laisser sa place à Karabec à la 73e minute. Le choix de Paulo Fonseca de faire jouer le Brésilien sur le côté commence à agacer.

Ce n'est pas faire injure à l'attaquant international brésilien de l'Olympique Lyonnais que de dire qu'il a été totalement fantomatique face au SCO. D'ailleurs nos confrères du Progrès ont fait le même constat au sujet d'Endric, qui venait de rentrer de sélection. « Est-ce parce que le jeu de l’OL a essentiellement (trop) porté à gauche avec Afonso Moreira, qu’Endrick à droite a vu arriver un ballon toutes les dix minutes ? Il y a de quoi s’interroger. Le Brésilien s’est mis une fois en position de frappe mais a été contré. Un bon démarrage en deuxième période, suivi d’un bon ballon pour Morton qui fut contré. À côté de ça, le Brésilien apparut un peu dépité », font remarquer nos confrères. Mais, sur RMC, Samuel Umtiti pense lui que c'est l'utilisation du joueur prêté par le Real Madrid qui pose problème.

Paulo Fonseca se trompe avec Endrick

Répondant, dans l'After, à un supporter lyonnais qui voulait avoir son opinion sur les performances en chute libre d'Endrick, l'ancien défenseur de l'OL et des Bleus n'a pas tourné autour du pot et a clairement remis en cause les choix faits par Paulo Fonseca. « C’est compliqué pour Endrick, même s’il a marqué quelques buts à son arrivée. Là, avec son positionnement sur le côté, il n’apporte rien, et on ne voit pas ses qualités. Il est beaucoup moins connecté avec ses coéquipiers et quand il a le ballon, il essaie de faire la différence à lui tout seul, alors qu’il a besoin d’eux pour briller. Là, on ne le voit pas du tout », constate Samuel Umtiti, qui se demande si le jeune avant-centre va pouvoir se relancer d'ici la fin de l'actuelle saison.

Endrick n'est pas Neymar