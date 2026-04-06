Endrick avec l'Olympique Lyonnais
Endrick avec l'Olympique Lyonnais

OL : Endrick tué par ce choix de Paulo Fonseca

OL06 avr. , 12:20
parClaude Dautel
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A l'image de son équipe, Endrick a été transparent dimanche contre Angers, au point même de laisser sa place à Karabec à la 73e minute. Le choix de Paulo Fonseca de faire jouer le Brésilien sur le côté commence à agacer.
Ce n'est pas faire injure à l'attaquant international brésilien de l'Olympique Lyonnais que de dire qu'il a été totalement fantomatique face au SCO. D'ailleurs nos confrères du Progrès ont fait le même constat au sujet d'Endric, qui venait de rentrer de sélection. « Est-ce parce que le jeu de l’OL a essentiellement (trop) porté à gauche avec Afonso Moreira, qu’Endrick à droite a vu arriver un ballon toutes les dix minutes ? Il y a de quoi s’interroger. Le Brésilien s’est mis une fois en position de frappe mais a été contré. Un bon démarrage en deuxième période, suivi d’un bon ballon pour Morton qui fut contré. À côté de ça, le Brésilien apparut un peu dépité », font remarquer nos confrères. Mais, sur RMC, Samuel Umtiti pense lui que c'est l'utilisation du joueur prêté par le Real Madrid qui pose problème.

Paulo Fonseca se trompe avec Endrick

Répondant, dans l'After, à un supporter lyonnais qui voulait avoir son opinion sur les performances en chute libre d'Endrick, l'ancien défenseur de l'OL et des Bleus n'a pas tourné autour du pot et a clairement remis en cause les choix faits par Paulo Fonseca. « C’est compliqué pour Endrick, même s’il a marqué quelques buts à son arrivée. Là, avec son positionnement sur le côté, il n’apporte rien, et on ne voit pas ses qualités. Il est beaucoup moins connecté avec ses coéquipiers et quand il a le ballon, il essaie de faire la différence à lui tout seul, alors qu’il a besoin d’eux pour briller. Là, on ne le voit pas du tout », constate Samuel Umtiti, qui se demande si le jeune avant-centre va pouvoir se relancer d'ici la fin de l'actuelle saison.

Endrick n'est pas Neymar

Il est vrai que le compteur but d'Endrick est coincé à quatre buts en Ligue 1, dont un triplé en janvier à Metz. Et que même si le joueur arrivé du Real Madrid au mercato d'hiver a mis l'Olympique Lyonnais sous le feu des projecteurs dans toute l'Europe, ses prestations actuelles sont indignes d'un joueur qui se voit comme le futur avant-centre des Merengue et de l'équipe du Brésil. N'est pas Neymar qui veut, et en Espagne certains s'inquiètent déjà du retour d'Endrick à Madrid la saison prochaine, malgré son statut de meilleure recrue d'Europe.

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Derniers commentaires

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… ce qui constitue une circonstance aggravée aux yeux de la loi … Le Daubetel de Foutre01 s’est lui aussi aggravé… 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Depuis quand un Président de Club peut magouiller sans être inquiété. Bref... Nasser finira par payer. Le PSG... j'en suis moins sûr. Normal... il est protégé comme il avait été par Jacques Chirac à l'époque.

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Non ! Le PSG n'a rien payé à l'époque... contrairement à l'OM et aux Girondins de Bordeaux qui ont pris très cher.

L'OL devait payer 21ME le 20 mars, la plainte justifiée

Tu oublies de dire que le PSG n'a pas été inquiété pour les arbitres et les matchs achetés. Jacques Chirac, le maire de Paris à l'époque, avait bien veillé à ce que le PSG ne soit pas inquiété.

PSG : La piste Camavinga revient à la Une

Ah oui... j'avais oublié ! J'avais oublié que pour tous les demeurés du PSG.... les autres sont des consanguins.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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