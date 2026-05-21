CdM 2026 : Accord Barça-Espagne, Yamal manquera deux match

Sur la touche depuis la fin du mois d’avril à cause d’une blessure musculaire à une cuisse, Lamine Yamal va bien pouvoir jouer la Coupe du Monde avec l’Espagne, même si à la demande du Barça, son retour sur les terrains se fera plus tardivement.

La Coupe du Monde 2026, qui débutera officiellement le 11 juin prochain aux USA, au Canada et au Mexique, sera la dernière occasion de voir toutes les grandes stars du football réunies. Si Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar vont sûrement disputer le dernier Mondial de leur carrière, Lamine Yamal se prépare déjà à prendre la relève. Brillant avec le Barça mais aussi avec l’Espagne, sélection avec laquelle il a déjà remporté l’Euro 2024 en étant l’un des acteurs principaux du titre, Lamine Yamal va bel et bien disputer sa première Coupe du Monde.

Pourtant, il y a un mois de cela, sa participation n’était pas certaine, sachant qu’il a été victime d’une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche avec Barcelone lors d’un match face au Celta Vigo le 22 avril dernier. Sur la touche pendant cinq semaines, l'attaquant de 18 ans va bien pouvoir participer à la préparation de la Roja pour le Mondial. Mais pas question pour lui, son club et sa sélection de précipiter son retour en compétition.

Yamal va rater les deux premiers matchs de la Coupe du Monde

Afin d’éviter toute rechute d’une blessure musculaire à laquelle il faut faire très attention pour un joueur de cet âge-là, les deux staffs ont trouvé un accord. En effet, selon Don Balon , l’idée est que Lamine Yamal ne dispute pas les deux premiers matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde contre le Cap-Vert et l’Arabie Saoudite. En fonction de son état physique, Yamal pourrait alors effectuer son retour le 27 juin face à l’Uruguay, une fois complètement rétabli.

Luis de la Fuente, qui connaît la valeur de la star de 18 ans dans ce type de compétitions internationales, soutient cette approche raisonnable. Le jeune prodige, qui suit scrupuleusement le protocole médical préconisé, est lui aussi conscient des enjeux et bénéficie de la pleine confiance du club à propos de sa rééducation. L’objectif reste clair : permettre à Yamal de briller à la Coupe du Monde avec l’Espagne, sans mettre son avenir en danger avec le Barça. Car si Yamal venait à reprendre trop tôt, une rechute pourrait avoir des conséquences bien plus graves pour la suite de la carrière du jeune espagnol.