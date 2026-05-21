CdM 2026 : Accord Barça-Espagne, Yamal manquera deux match

meme si je pense que c'est pas l'arbitrage qui nous enleve cette 3eme places mais bien le coaching lunaire de fonseca dans certaines rencontres ... dire que rien n'est prouvé alors que la direction de l'arbritrage a annoncé 4 fois des erreurs .... je sais pas quoi te dire.. ah si ...ça reste pas ça glisse
Tu bats le havre a 11vs10 en faisant un vrai match au lieu de jouer a 5 meme en superiorité numerique ... sans compter les 2 matchs contre toulouse .. certes oui y a eu de grosses erreurs a l'image du match aller a rennes mais sincerement la 3eme places elle etait a porté de main avec un coaching un peu plus serieux
je ne donne pas de leçon, mais Genesio ne sait pas ce que c'est que d'entraîner une ville de foot, et ça tu ne peux pas le nier. Rennes lille, c'est trop tendre. lyon c'est déjà moins calme mais marseille c'est LE club avec le plus de pression (médias, supporters, et même la mamie du 3ème étage).
j'aime pas ces matchs. ça pue les tacles appuyés et les blessures. les mecs veulent se disent "qu'ils doivent se montrer" et finissent par jouer comme des bouchers.
👎
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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