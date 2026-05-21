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Lamine Yamal

CdM 2026 : Accord Barça-Espagne, Yamal manquera deux match

Mondial 202621 mai , 23:00
parAlexis Rose
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Sur la touche depuis la fin du mois d’avril à cause d’une blessure musculaire à une cuisse, Lamine Yamal va bien pouvoir jouer la Coupe du Monde avec l’Espagne, même si à la demande du Barça, son retour sur les terrains se fera plus tardivement.
La Coupe du Monde 2026, qui débutera officiellement le 11 juin prochain aux USA, au Canada et au Mexique, sera la dernière occasion de voir toutes les grandes stars du football réunies. Si Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar vont sûrement disputer le dernier Mondial de leur carrière, Lamine Yamal se prépare déjà à prendre la relève. Brillant avec le Barça mais aussi avec l’Espagne, sélection avec laquelle il a déjà remporté l’Euro 2024 en étant l’un des acteurs principaux du titre, Lamine Yamal va bel et bien disputer sa première Coupe du Monde.
Pourtant, il y a un mois de cela, sa participation n’était pas certaine, sachant qu’il a été victime d’une blessure au biceps fémoral de la cuisse gauche avec Barcelone lors d’un match face au Celta Vigo le 22 avril dernier. Sur la touche pendant cinq semaines, l'attaquant de 18 ans va bien pouvoir participer à la préparation de la Roja pour le Mondial. Mais pas question pour lui, son club et sa sélection de précipiter son retour en compétition.

Yamal va rater les deux premiers matchs de la Coupe du Monde

Afin d’éviter toute rechute d’une blessure musculaire à laquelle il faut faire très attention pour un joueur de cet âge-là, les deux staffs ont trouvé un accord. En effet, selon Don Balon, l’idée est que Lamine Yamal ne dispute pas les deux premiers matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde contre le Cap-Vert et l’Arabie Saoudite. En fonction de son état physique, Yamal pourrait alors effectuer son retour le 27 juin face à l’Uruguay, une fois complètement rétabli.

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Luis de la Fuente, qui connaît la valeur de la star de 18 ans dans ce type de compétitions internationales, soutient cette approche raisonnable. Le jeune prodige, qui suit scrupuleusement le protocole médical préconisé, est lui aussi conscient des enjeux et bénéficie de la pleine confiance du club à propos de sa rééducation. L’objectif reste clair : permettre à Yamal de briller à la Coupe du Monde avec l’Espagne, sans mettre son avenir en danger avec le Barça. Car si Yamal venait à reprendre trop tôt, une rechute pourrait avoir des conséquences bien plus graves pour la suite de la carrière du jeune espagnol.
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Derniers commentaires

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

meme si je pense que c'est pas l'arbitrage qui nous enleve cette 3eme places mais bien le coaching lunaire de fonseca dans certaines rencontres ... dire que rien n'est prouvé alors que la direction de l'arbritrage a annoncé 4 fois des erreurs .... je sais pas quoi te dire.. ah si ...ça reste pas ça glisse

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

Tu bats le havre a 11vs10 en faisant un vrai match au lieu de jouer a 5 meme en superiorité numerique ... sans compter les 2 matchs contre toulouse .. certes oui y a eu de grosses erreurs a l'image du match aller a rennes mais sincerement la 3eme places elle etait a porté de main avec un coaching un peu plus serieux

Genesio « pas capable » d’entraîner l’OM, il vote Galtier

je ne donne pas de leçon, mais Genesio ne sait pas ce que c'est que d'entraîner une ville de foot, et ça tu ne peux pas le nier. Rennes lille, c'est trop tendre. lyon c'est déjà moins calme mais marseille c'est LE club avec le plus de pression (médias, supporters, et même la mamie du 3ème étage).

L’OL lancera sa saison contre une N3

j'aime pas ces matchs. ça pue les tacles appuyés et les blessures. les mecs veulent se disent "qu'ils doivent se montrer" et finissent par jouer comme des bouchers.

PSG : Ousmane Dembélé lâche un scoop sur son avenir sur RMC

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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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