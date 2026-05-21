Liverpool discute avec Iraola, Arne Slot en danger

Grosse décision en préparation à Liverpool, où de nombreuses sources sur les réseaux sociaux évoquent la fin de la collaboration entre Arne Slot et les Reds.

L’entraineur néerlandais a résisté à toutes les tempêtes cette saison, mais la déception des propriétaires pourrait finir par lui couter sa place. Team Talk a souligné de son côté que Arne Slot allait être au coeur de discussions très indécises sur son avenir. La fin de saison étant désormais imminente, puisque le club de la Mersey joue son dernier match ce dimanche, l’avenir du Néerlandais est compromis et Liverpool a déjà contacté son successeur.