OM : Changer le logo, Stéphane Richard a son premier combat

Pas encore officiellement en poste, Stéphane Richard, le futur président de l'OM, travaille déjà en coulisses pour tenter de redresser la barre et de renouer un dialogue sain avec les supporters. L'une de ses premières grosses mesures pourrait être de changer à nouveau le logo.

Il y a des changements de logo de clubs qui ne font pas l'unanimité auprès des supporters et autres observateurs. La modernisation et le minimalisme poussés à l'extrême ont notamment donné des logos comme celui de la Juventus, du FC Nantes ou du Stade de Reims. A son tour, l' OM a voulu entrer dans une nouvelle ère en changeant le sien. Mais là aussi, les retours ont été, assez unanimement, catastrophiques.

Une chose est claire : les supporters phocéens n'aiment pas ce nouveau logo et le font savoir régulièrement depuis son apparition début avril. Et à peine quelques semaines plus tard, Stéphane Richard, futur président marseillais qui travaille déjà dans l'ombre, a fait de la modification du nouveau logo une de ses priorités.

Vers un nouveau logo, encore, pour l'OM ?

Objectif séduction pour Stéphane Richard ? Alors qu'il sera officiellement intronisé le 3 juillet prochain, l'ancien PDG d'Orange cherche déjà à trouver des terrains d'entente avec les leaders des groupes de supporters marseillais. Une réunion devrait avoir lieu au début du mois de juin avec ces derniers, l'occasion de leur faire quelques annonces. Et comme l'indique L'Equipe, il pourrait s'agir, notamment, d'un changement de logo (encore). En tout cas, le futur président de l'OM compte bien adresser une main tendue aux supporters pour connaître leur avis sur celui-ci, dans le but de trouver comment le rendre plus attrayant pour « les durs de durs », apprend-on.

Une première mesure forte qui ne satisfait toutefois pas tout le monde. Le compte X OManique (95 000 abonnés) affirme que Stéphane Richard ferait une erreur en se lançant dans un changement de logo en accord avec les groupes de supporters, lesquels défendraient leurs intérêts plutôt que ceux du club. Encore un débat particulièrement houleux qui sort du sportif, qui devrait pourtant être le principal sujet de l'été.