OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

L’Olympique Lyonnais a livré une prestation insuffisante à Angers dimanche après-midi (0-0). En pleine bataille pour le podium, l’équipe de Paulo Fonseca a manqué d’intensité… à l’image de l’échauffement de ses remplaçants.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais attendaient un réveil ce dimanche lors de la 28e journée à l’occasion du déplacement à Angers. Une victoire était espérée et rien d’autre afin de recoller au podium tandis que dans le même temps, Monaco et Marseille s’affrontaient. L’équipe de Paulo Fonseca a encore manqué le coche. Trop peu inspirés pour espérer une victoire, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont concédé un match nul logique au stade Raymond Kopa (0-0). Le manque d’intensité de l’OL a été vivement critiqué par les supporters, lesquels ne se sont pas calmés lorsqu’ils ont vu à quoi ressemblait l’échauffement des remplaçants lyonnais avant la rencontre. Une vidéo fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Sur celle-ci, on y voit Ghezzal, Hateboer, Kango, Karabec, Mangala, Merah, Nartey ainsi que Yaremchuk en plein échauffement.

Les supporters de l'OL dépités

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les remplaçants de l’OL n’ont pas dû transpirer beaucoup avant le match face à Angers, tant leur échauffement paraît lent et totalement aléatoire (voire brouillon) sur le plan technique. « Regardez-moi ça. On peut plus rien espérer », « Dimanche matin, bleu métal, avec les copains, on était mieux. Ils sont nazes et ils le savent. Qu'ils aillent se faire… » ou encore « Aucune intensité, ils sont anesthésiés » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où la séquence est énormément commentée par les supporters de l’OL. Ce n’est clairement pas le genre de vidéo que souhaitaient voir les fans du club rhodanien après un match qui a globalement déçu tout le monde et qui n’a pas vraiment rassuré sur la capacité des Gones à jouer le podium dans une fin de saison où la lutte va faire rage avec l’OM, Monaco et Lille comme principaux concurrents.