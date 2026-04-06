OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

Ce sont les remplaçants ...
On montre plus aucune envie.
je ne te parlais pas a ti, et le fait que je parle de LFI, la personne concernée sait de quoi je parle..... toi tu vois que tu ne sais pas de quoi je fai allusion, donc ne releve pas c est tout. apres si tu veux parler des matchs du week pas de soucis
je te rassure la plupart des matchs perdus de l OM cette saison ont ete a cause de cette meme maniere de jouer. je prone plus la verticalité, et la passe a 10 me gonfle au plus haut point. surtout que devant t as des joueurs qui vont vite, tu ne joues jamais sur leur points forts. et qd t as des appels a longueur de match, et que la le milieu joue vers l arriere. On marque, on fait 5 changements, et on recule. et bim dans les 10 dernieres minutes on en prend 1 ou 2 .... saison frsutrante
Moi ce que je pige c'est l'auto sabordage de fonseca comme si son but etait comme l'an passé de detruire la fin de saison du club.. meme si depuis laval le niveau avait enormement baissé et que le fait que moreira sulc kluivert soient blessés et par la suite amn et himbert comment alors que ca jouait bien au ballon un coach se dise a un moment donné .. bon aller on attaque plus on fait des passes en retrait tout le long du match qu'on gagne ou pas ... comment peut on mettre son 9 collé a la ligne alors qu'il ne fait pas d'effort et marche tout le match .. forcement dans son systeme ca ne peut pas marcher.. comme se dire a 11 vs 10 contre le havre tiens on va rester a 5 derriere tout le match ... ca prouve que ce n'est qu'un entraineur lambda
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|63
|27
|20
|3
|4
|61
|23
|38
|59
|28
|19
|2
|7
|54
|27
|27
|50
|28
|15
|5
|8
|45
|34
|11
|49
|28
|15
|4
|9
|55
|37
|18
|49
|28
|15
|4
|9
|49
|39
|10
|48
|28
|14
|6
|8
|41
|29
|12
|47
|28
|13
|8
|7
|47
|40
|7
|43
|28
|12
|7
|9
|46
|34
|12
|38
|28
|9
|11
|8
|38
|42
|-4
|37
|28
|10
|7
|11
|39
|35
|4
|36
|28
|10
|6
|12
|37
|43
|-6
|33
|28
|9
|6
|13
|24
|37
|-13
|32
|28
|7
|11
|10
|33
|44
|-11
|28
|28
|6
|10
|12
|23
|36
|-13
|27
|28
|7
|6
|15
|33
|55
|-22
|23
|28
|5
|8
|15
|23
|37
|-14
|18
|27
|4
|6
|17
|24
|45
|-21
|15
|28
|3
|6
|19
|25
|60
|-35
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Regardez-moi ça. On peut plus rien espérer.