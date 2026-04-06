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OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

OL06 avr. , 9:40
parCorentin Facy
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L’Olympique Lyonnais a livré une prestation insuffisante à Angers dimanche après-midi (0-0). En pleine bataille pour le podium, l’équipe de Paulo Fonseca a manqué d’intensité… à l’image de l’échauffement de ses remplaçants.
Les supporters de l’Olympique Lyonnais attendaient un réveil ce dimanche lors de la 28e journée à l’occasion du déplacement à Angers. Une victoire était espérée et rien d’autre afin de recoller au podium tandis que dans le même temps, Monaco et Marseille s’affrontaient. L’équipe de Paulo Fonseca a encore manqué le coche. Trop peu inspirés pour espérer une victoire, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont concédé un match nul logique au stade Raymond Kopa (0-0). Le manque d’intensité de l’OL a été vivement critiqué par les supporters, lesquels ne se sont pas calmés lorsqu’ils ont vu à quoi ressemblait l’échauffement des remplaçants lyonnais avant la rencontre. Une vidéo fait actuellement le buzz sur les réseaux sociaux. Sur celle-ci, on y voit Ghezzal, Hateboer, Kango, Karabec, Mangala, Merah, Nartey ainsi que Yaremchuk en plein échauffement.

Les supporters de l'OL dépités 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les remplaçants de l’OL n’ont pas dû transpirer beaucoup avant le match face à Angers, tant leur échauffement paraît lent et totalement aléatoire (voire brouillon) sur le plan technique. « Regardez-moi ça. On peut plus rien espérer », « Dimanche matin, bleu métal, avec les copains, on était mieux. Ils sont nazes et ils le savent. Qu'ils aillent se faire… » ou encore « Aucune intensité, ils sont anesthésiés » peut-on lire sur les réseaux sociaux, où la séquence est énormément commentée par les supporters de l’OL. Ce n’est clairement pas le genre de vidéo que souhaitaient voir les fans du club rhodanien après un match qui a globalement déçu tout le monde et qui n’a pas vraiment rassuré sur la capacité des Gones à jouer le podium dans une fin de saison où la lutte va faire rage avec l’OM, Monaco et Lille comme principaux concurrents.
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Derniers commentaires

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

Ce sont les remplaçants ...

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

On montre plus aucune envie.

OM : Le bilan d'Habib Beye est déjà désastreux

je ne te parlais pas a ti, et le fait que je parle de LFI, la personne concernée sait de quoi je parle..... toi tu vois que tu ne sais pas de quoi je fai allusion, donc ne releve pas c est tout. apres si tu veux parler des matchs du week pas de soucis

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

je te rassure la plupart des matchs perdus de l OM cette saison ont ete a cause de cette meme maniere de jouer. je prone plus la verticalité, et la passe a 10 me gonfle au plus haut point. surtout que devant t as des joueurs qui vont vite, tu ne joues jamais sur leur points forts. et qd t as des appels a longueur de match, et que la le milieu joue vers l arriere. On marque, on fait 5 changements, et on recule. et bim dans les 10 dernieres minutes on en prend 1 ou 2 .... saison frsutrante

OL : L'échauffement lyonnais à Angers fait polémique

Moi ce que je pige c'est l'auto sabordage de fonseca comme si son but etait comme l'an passé de detruire la fin de saison du club.. meme si depuis laval le niveau avait enormement baissé et que le fait que moreira sulc kluivert soient blessés et par la suite amn et himbert comment alors que ca jouait bien au ballon un coach se dise a un moment donné .. bon aller on attaque plus on fait des passes en retrait tout le long du match qu'on gagne ou pas ... comment peut on mettre son 9 collé a la ligne alors qu'il ne fait pas d'effort et marche tout le match .. forcement dans son systeme ca ne peut pas marcher.. comme se dire a 11 vs 10 contre le havre tiens on va rester a 5 derriere tout le match ... ca prouve que ce n'est qu'un entraineur lambda

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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