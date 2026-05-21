L’OL lancera sa saison contre une N3

quand j'entends riolo parler de l'importance du mental dans le sport de haut niveau, il a tellement raison. ce poste est primordial et devrait etre une priorité absolu dans la structure d'un staff. Force est de constaté que Magne n'a rien apporté. je sais pas de quel resultat il peut etre fier durant son passage ,sinon la collaboration dont il parle, mais ça doit sureement faire parti du truc de rester positif en tout point
un point suffisait pour finir 3em...c'est frustrant car sur 34matches on se dit qu' on peut trouver les points manquant contre le PFC (on mene 3-0->3-3), à Brest. TFC 2fois perdu, l'OM on perd à 3-2 sur le gong en menant 2-1 à la 80em. la VAR qui fait mal le job...on peut pas refaire la saison. mais inversement combien de points inespérés? la frustration de la fin ne doit pas nous faire oublier la bonne saison globale , on nous prédisait l'enfer, n'oublions pas
Ville de non droit
Surtout à Marseille. Comme le RN
je le garderais, sa polyvalence nous est bien utile, surtt avec un départ de tagliafico
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|76
|34
|24
|4
|6
|74
|29
|45
|70
|34
|22
|4
|8
|66
|35
|31
|61
|34
|18
|7
|9
|52
|37
|15
|60
|34
|18
|6
|10
|53
|40
|13
|59
|34
|18
|5
|11
|63
|45
|18
|59
|34
|17
|8
|9
|59
|50
|9
|54
|34
|16
|6
|12
|60
|54
|6
|53
|34
|15
|8
|11
|58
|47
|11
|45
|34
|11
|12
|11
|48
|51
|-3
|44
|33
|12
|8
|13
|47
|46
|1
|44
|34
|11
|11
|12
|47
|50
|-3
|39
|34
|10
|9
|15
|43
|55
|-12
|36
|34
|9
|9
|16
|29
|48
|-19
|35
|34
|7
|14
|13
|32
|44
|-12
|34
|34
|8
|10
|16
|34
|44
|-10
|32
|34
|7
|11
|16
|37
|60
|-23
|23
|33
|5
|8
|20
|29
|52
|-23
|17
|34
|3
|8
|23
|32
|76
|-44
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Les répliques préférées de notre coach @PFonsecaCoach 😂🔴🔵