L’OL lancera sa saison contre une N3

Eté chargé attendu à l'Olympique Lyonnais, et le programme commence à se dévoiler à six semaines de la reprise de la saison 2026-2027.

La saison est terminée à l’Olympique Lyonnais , qui commence à préparer la suite. Avec les tours préliminaires de la Ligue des Champions à passer, il faudra répondre présent rapidement. Un premier match amical a été conclu, histoire de débuter en douceur. En effet, c’est l’équipe de Mâcon 71, qui évolue en National 3, qui se mesurera en premier aux joueurs lyonnais.

Le site Olympique et Lyonnais dévoile ainsi que le club partenaire se rendra à Décines le mercredi 8 juillet. Ce sera seulement 10 jours après la reprise, qui aura lieu le 29 juin, soit six semaines après la fin de la saison. Un match amical prévu contre le club voisin de Goal, National 2, est également envisagé selon Le Progrès, sans avoir été confirmé. Ce pourrait être pour le samedi 11 juillet, histoire d’enchainer les matchs sans déplacement contre des adversaires qui peuvent permettre de ne pas trop forcer en début de reprise. Avant une montée en puissance inévitable pour être prêt pour un été déjà décisif pour la saison de l'OL.