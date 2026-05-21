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Bruges champion de Belgique pour la 20e fois

Foot Europeen21 mai , 23:02
parGuillaume Conte
0
L’Union Saint-Gilloise a tout perdu en quelques jours. Défaite face à Bruges puis match nul à Gand, le club bruxellois a laissé le FC Bruges remporter le titre en Belgique, ce mardi soir. Bruges a fait 2-2 contre Malines pendant que l'USG était accroché à Gand (2-2). C’est la 20e fois que le « Club » est sacré champion de Belgique avec quatre points d’avance sur son poursuivant, à une journée de la fin. 
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Derniers commentaires

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

meme si je pense que c'est pas l'arbitrage qui nous enleve cette 3eme places mais bien le coaching lunaire de fonseca dans certaines rencontres ... dire que rien n'est prouvé alors que la direction de l'arbritrage a annoncé 4 fois des erreurs .... je sais pas quoi te dire.. ah si ...ça reste pas ça glisse

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

Tu bats le havre a 11vs10 en faisant un vrai match au lieu de jouer a 5 meme en superiorité numerique ... sans compter les 2 matchs contre toulouse .. certes oui y a eu de grosses erreurs a l'image du match aller a rennes mais sincerement la 3eme places elle etait a porté de main avec un coaching un peu plus serieux

Genesio « pas capable » d’entraîner l’OM, il vote Galtier

je ne donne pas de leçon, mais Genesio ne sait pas ce que c'est que d'entraîner une ville de foot, et ça tu ne peux pas le nier. Rennes lille, c'est trop tendre. lyon c'est déjà moins calme mais marseille c'est LE club avec le plus de pression (médias, supporters, et même la mamie du 3ème étage).

L’OL lancera sa saison contre une N3

j'aime pas ces matchs. ça pue les tacles appuyés et les blessures. les mecs veulent se disent "qu'ils doivent se montrer" et finissent par jouer comme des bouchers.

PSG : Ousmane Dembélé lâche un scoop sur son avenir sur RMC

👎

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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