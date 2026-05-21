Bruges champion de Belgique pour la 20e fois

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

Tu bats le havre a 11vs10 en faisant un vrai match au lieu de jouer a 5 meme en superiorité numerique ... sans compter les 2 matchs contre toulouse .. certes oui y a eu de grosses erreurs a l'image du match aller a rennes mais sincerement la 3eme places elle etait a porté de main avec un coaching un peu plus serieux