6/20, l'OM n'ira même pas au rattrapage avec Jérome Rothen

Quelques jours après le coup de sifflet final de l’exercice 2025-2026, le bilan tiré des résultats de l’OM n’est pas très glorieux d’après Jérôme Rothen, pour qui la saison de Marseille mérite un petit 6/20.

L’été dernier, le club phocéen avait de grandes ambitions pour la deuxième saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. De base, l’ OM visait effectivement la phase finale de la Ligue des Champions pour son retour en C1, tout en cherchant à gagner la Coupe de France et à finir sur le podium du championnat. Sauf qu’au final, aucun de ces objectifs n’a été rempli, sachant que Marseille a été sorti par la toute petite porte en coupes, avant de sombrer en fin de saison en L1. Si le club marseillais a sauvé les meubles lors de la dernière journée de championnat en battant Rennes au Vélodrome (3-1) pour terminer à la cinquième place finale, synonyme de qualification pour l’Europa League, le bilan général n’est pas bon du tout, d’après les dires de Jérôme Rothen.

« Il y a eu plein d’échecs »

« Pour la saison de l'OM, je vais mettre un 6 sur 20. C'est juste catastrophique ! À Marseille, il s’est passé tellement de choses cette saison… D’entrée, tout s’est mal passé, il n’y a eu que des dingueries dans le vestiaire. Il y a eu des choix forts pris par le directeur du football. Des choix qui n’ont pas été payants au final. L’OM a perdu l’entraîneur de son projet, à savoir De Zerbi. Marseille avait beaucoup investi sur lui. Mais le coach a pris la porte, car le projet recule, car l’effectif était toujours instable. Benatia et Longoria voulaient emmener de la stabilité, ce n’était pas vrai. L’OM a pris plusieurs joueurs d’expérience l’été dernier, et ils n'arrivent même pas à aller en phase finale de la Ligue des Champions…

Après ça, plus ça allait, moins ça allait. Il y a eu plein d’échecs. Benatia a ramené son pote Habib Beye, et à l’arrivée, c’est un échec. Ce choix-là a mis le club en danger car l’OM avec Beye a pris claque sur claque, en Coupe de France et en L1. J'entends que l'OM a sauvé sa saison en se qualifiant en Europa League... Arrêtez vos bêtises ! Avec 280 ME de budget, avec autant d’investissements sur des joueurs soit disant de top niveau, ça ne suffit pas. Les anciens dirigeants montrent qu’ils n’étaient pas assez compétents pour être à la tête d’un club comme l’OM. Il va y avoir un grand coup de balai et tant mieux », a lancé le consultant de RMC, qui estime que la nouvelle direction menée par le président Stéphane Richard va de nouveau apporter du bonheur aux supporters marseillais.