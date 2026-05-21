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6/20, l'OM n'ira même pas au rattrapage avec Jérome Rothen

OM21 mai , 22:30
parAlexis Rose
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Quelques jours après le coup de sifflet final de l’exercice 2025-2026, le bilan tiré des résultats de l’OM n’est pas très glorieux d’après Jérôme Rothen, pour qui la saison de Marseille mérite un petit 6/20.
L’été dernier, le club phocéen avait de grandes ambitions pour la deuxième saison sous les ordres de Roberto De Zerbi. De base, l’OM visait effectivement la phase finale de la Ligue des Champions pour son retour en C1, tout en cherchant à gagner la Coupe de France et à finir sur le podium du championnat. Sauf qu’au final, aucun de ces objectifs n’a été rempli, sachant que Marseille a été sorti par la toute petite porte en coupes, avant de sombrer en fin de saison en L1. Si le club marseillais a sauvé les meubles lors de la dernière journée de championnat en battant Rennes au Vélodrome (3-1) pour terminer à la cinquième place finale, synonyme de qualification pour l’Europa League, le bilan général n’est pas bon du tout, d’après les dires de Jérôme Rothen.

« Il y a eu plein d’échecs »

« Pour la saison de l'OM, je vais mettre un 6 sur 20. C'est juste catastrophique ! À Marseille, il s’est passé tellement de choses cette saison… D’entrée, tout s’est mal passé, il n’y a eu que des dingueries dans le vestiaire. Il y a eu des choix forts pris par le directeur du football. Des choix qui n’ont pas été payants au final. L’OM a perdu l’entraîneur de son projet, à savoir De Zerbi. Marseille avait beaucoup investi sur lui. Mais le coach a pris la porte, car le projet recule, car l’effectif était toujours instable. Benatia et Longoria voulaient emmener de la stabilité, ce n’était pas vrai. L’OM a pris plusieurs joueurs d’expérience l’été dernier, et ils n'arrivent même pas à aller en phase finale de la Ligue des Champions…
Après ça, plus ça allait, moins ça allait. Il y a eu plein d’échecs. Benatia a ramené son pote Habib Beye, et à l’arrivée, c’est un échec. Ce choix-là a mis le club en danger car l’OM avec Beye a pris claque sur claque, en Coupe de France et en L1. J'entends que l'OM a sauvé sa saison en se qualifiant en Europa League... Arrêtez vos bêtises ! Avec 280 ME de budget, avec autant d’investissements sur des joueurs soit disant de top niveau, ça ne suffit pas. Les anciens dirigeants montrent qu’ils n’étaient pas assez compétents pour être à la tête d’un club comme l’OM. Il va y avoir un grand coup de balai et tant mieux », a lancé le consultant de RMC, qui estime que la nouvelle direction menée par le président Stéphane Richard va de nouveau apporter du bonheur aux supporters marseillais.

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Derniers commentaires

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

meme si je pense que c'est pas l'arbitrage qui nous enleve cette 3eme places mais bien le coaching lunaire de fonseca dans certaines rencontres ... dire que rien n'est prouvé alors que la direction de l'arbritrage a annoncé 4 fois des erreurs .... je sais pas quoi te dire.. ah si ...ça reste pas ça glisse

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

Tu bats le havre a 11vs10 en faisant un vrai match au lieu de jouer a 5 meme en superiorité numerique ... sans compter les 2 matchs contre toulouse .. certes oui y a eu de grosses erreurs a l'image du match aller a rennes mais sincerement la 3eme places elle etait a porté de main avec un coaching un peu plus serieux

Genesio « pas capable » d’entraîner l’OM, il vote Galtier

je ne donne pas de leçon, mais Genesio ne sait pas ce que c'est que d'entraîner une ville de foot, et ça tu ne peux pas le nier. Rennes lille, c'est trop tendre. lyon c'est déjà moins calme mais marseille c'est LE club avec le plus de pression (médias, supporters, et même la mamie du 3ème étage).

L’OL lancera sa saison contre une N3

j'aime pas ces matchs. ça pue les tacles appuyés et les blessures. les mecs veulent se disent "qu'ils doivent se montrer" et finissent par jouer comme des bouchers.

PSG : Ousmane Dembélé lâche un scoop sur son avenir sur RMC

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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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