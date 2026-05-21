973e but, Cristiano Ronaldo offre le titre à Al-Nassr

Quelques jours après avoir perdu la finale de la AFC Champions League 2, le club d’Al-Nassr FC s’est parfaitement racheté en remportant le titre de champion d’Arabie Saoudite. De quoi ravir Cristiano Ronaldo, qui a fini le match en larmes après avoir marqué son 973e but en carrière.

Ce jeudi soir grâce à une victoire face à Damac (4-1), avec des buts de Mané, Coman et un doublé de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr FC a remporté le titre de champion d'Arabie Sadouite. Vice-champion en 2024, Cristiano Ronaldo s’offre donc un nouveau trophée dans son palmarès, le premier majeur depuis son arrivée en Arabie Sadouite en 2023.