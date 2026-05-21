L'OL prévient Liverpool, Tyler Morton ne reviendra pas

Malgré une saison terminée bien au-delà des espérances, l'Olympique Lyonnais est rattrapé par la réalité économique de sa situation. Mais si les Gones doivent vendre pour plus de 20 millions d'euros avant la fin juin, Tyler Morton a été jugé intransférable.

L'été dernier, l' OL était au bord du gouffre et frôlait la rétrogradation administrative en Ligue 2. Un an et une saison plus que surprenante plus tard, les Gones sont dans une situation plus avantageuse, mais quand même très précaire. Dernièrement, L'Equipe a révélé que la direction du club rhodanien allait devoir vendre, et pas qu'un peu. D'ici à la fin juin, Lyon devra récolter au moins 20 millions d'euros afin de satisfaire la DNCG.

Une première étape avant de connaître l'issue des tours de qualification pour la prochaine Ligue des champions. En cas de succès et de participation à la prestigieuse compétition européenne, l'OL n'aura pas nécessairement besoin de réaliser un exode massif. En tout cas, pour l'heure, quasiment tout l'effectif est à vendre sauf certains intouchables, dont Tyler Morton.

L'OL veut garder Tyler Morton

Le milieu de terrain anglais, arrivé de Liverpool l'été dernier contre un chèque de 10 millions d'euros, a vu sa valeur marchande exploser. En cause, une saison plus que réussie, lui qui a disputé 43 matchs, pour 2 buts et 3 passes décisives. Son apport sur le terrain a largement convaincu la direction sportive lyonnaise de construire l'effectif autour de lui. Cette dernière ne souhaite donc pas s'en séparer cet été, quoi qu'il advienne. Une mauvaise nouvelle pour Liverpool qui ne pourra pas retrouver son ancien joueur cet été.