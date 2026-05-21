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Tyler Morton - Olympique Lyonnais

L'OL prévient Liverpool, Tyler Morton ne reviendra pas

OL21 mai , 21:30
parQuentin Mallet
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Malgré une saison terminée bien au-delà des espérances, l'Olympique Lyonnais est rattrapé par la réalité économique de sa situation. Mais si les Gones doivent vendre pour plus de 20 millions d'euros avant la fin juin, Tyler Morton a été jugé intransférable.
L'été dernier, l'OL était au bord du gouffre et frôlait la rétrogradation administrative en Ligue 2. Un an et une saison plus que surprenante plus tard, les Gones sont dans une situation plus avantageuse, mais quand même très précaire. Dernièrement, L'Equipe a révélé que la direction du club rhodanien allait devoir vendre, et pas qu'un peu. D'ici à la fin juin, Lyon devra récolter au moins 20 millions d'euros afin de satisfaire la DNCG.
Une première étape avant de connaître l'issue des tours de qualification pour la prochaine Ligue des champions. En cas de succès et de participation à la prestigieuse compétition européenne, l'OL n'aura pas nécessairement besoin de réaliser un exode massif. En tout cas, pour l'heure, quasiment tout l'effectif est à vendre sauf certains intouchables, dont Tyler Morton.

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L'OL veut garder Tyler Morton

Le milieu de terrain anglais, arrivé de Liverpool l'été dernier contre un chèque de 10 millions d'euros, a vu sa valeur marchande exploser. En cause, une saison plus que réussie, lui qui a disputé 43 matchs, pour 2 buts et 3 passes décisives. Son apport sur le terrain a largement convaincu la direction sportive lyonnaise de construire l'effectif autour de lui. Cette dernière ne souhaite donc pas s'en séparer cet été, quoi qu'il advienne. Une mauvaise nouvelle pour Liverpool qui ne pourra pas retrouver son ancien joueur cet été.
Pour rappel, les Reds, qui ont déjà nourri quelques regrets de l'avoir laissé filer pour si peu compte tenu de son explosion entre Rhône et Saône, ont été cités parmi les clubs de Premier League intéressés pour le recruter l'été prochain. Face à la réticence de l'OL, il faudra se montrer très convaincant. Ou laisser tomber.
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L’OL s’est écroulé, il quitte le club

quand j'entends riolo parler de l'importance du mental dans le sport de haut niveau, il a tellement raison. ce poste est primordial et devrait etre une priorité absolu dans la structure d'un staff. Force est de constaté que Magne n'a rien apporté. je sais pas de quel resultat il peut etre fier durant son passage ,sinon la collaboration dont il parle, mais ça doit sureement faire parti du truc de rester positif en tout point

L'OL aurait dû finir 3e, merci les arbitres !

un point suffisait pour finir 3em...c'est frustrant car sur 34matches on se dit qu' on peut trouver les points manquant contre le PFC (on mene 3-0->3-3), à Brest. TFC 2fois perdu, l'OM on perd à 3-2 sur le gong en menant 2-1 à la 80em. la VAR qui fait mal le job...on peut pas refaire la saison. mais inversement combien de points inespérés? la frustration de la fin ne doit pas nous faire oublier la bonne saison globale , on nous prédisait l'enfer, n'oublions pas

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
76342446742945
2
Lens
70342248663531
3
LOSC Lille
61341879523715
4
O. Lyonnais
603418610534013
5
O. Marseille
593418511634518
6
Rennes
5934178959509
7
Monaco
54341661260546
8
Strasbourg
533415811584711
9
Lorient
45341112114851-3
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
44341111124750-3
12
Brest
3934109154355-12
13
Angers SCO
363499162948-19
14
Le Havre
3534714133244-12
15
Auxerre
3434810163444-10
16
Nice
3234711163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
173438233276-44

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