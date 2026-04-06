Tolisso ICONSPORT_362618_0246

OL : Tolisso au fond du trou, Umtiti s'inquiète

OL06 avr. , 14:00
parCorentin Facy
0
Auteur d’un début de saison exceptionnel, Corentin Tolisso avait l’espoir de retrouver l’équipe de France. Le champion du monde 2018 a finalement compris que ce ne sera pas le cas et son moral a trinqué comme l’a révélé Samuel Umtiti.
Joueur clé de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, Corentin Tolisso a affiché un niveau exceptionnel durant la très longue série de victoires des Gones, en Ligue 1 et en Europa League. A ce moment de la saison, l’incompréhension a régné du côté de l’OL, voyant que Didier Deschamps ne faisait toujours pas appel à Corentin Tolisso chez les Bleus. Egalement absent lors de la dernière liste du sélectionneur, le capitaine lyonnais a désormais peu de chances de faire partie de l’aventure pour le Mondial aux Etats-Unis. Ce constat, qui s’ajoute à la déception de l’élimination en Europa League, a énormément pesé sur le mental de Corentin Tolisso.
C’est en tout cas ce que son ancien coéquipier à Lyon, Samuel Umtiti, a révélé sur RMC dans l’After Foot. « Tolisso avait vraiment cet objectif d’aller en équipe de France. Il avait cet objectif, un joueur de son niveau devait avoir cet objectif et il l’a encore. Il y avait aussi dans son esprit cette possibilité d’aller loin en Europa League. Il savait que c’était très important pour lui afin de prétendre à une convocation en équipe de France car quand tu vas loin en Europe, tu joues des matchs importants face à des équipes encore meilleures » avoue l’ancien défenseur de l’OL et du FC Barcelone, avant de conclure.

Lire aussi

France : Tolisso humilié, son père s'en mêleFrance : Tolisso humilié, son père s'en mêle
OL : Angers promet l'enfer à Corentin TolissoOL : Angers promet l'enfer à Corentin Tolisso
« Aux yeux du sélectionneur, c’est toujours mieux de jouer ce genre de match pour être appelé. Ensuite, il y a eu cette élimination de l’Europa League. Ca lui a fait mal. C’est un tout, mais je sais que ça lui tenait à cœur d’être appelé. Ca n’a pas été facile pour lui d’être performant et de ne pas être de retour. Je pense que mentalement, cette équipe de l’OL a été touchée et lui aussi » estime ‘Big Sam’, pour qui Corentin Tolisso a pris cher mentalement ces dernières semaines. Ce qui explique aussi pourquoi le capitaine lyonnais est nettement moins performant depuis quelques matchs.
0
Articles Recommandés
Alban Juster ICONSPORT_361265_0013
OM

« Le plus important... » : L’OM en crise, le nouveau patron intervient

Pavard ICONSPORT_362628_0007
OM

OM : Pavard au coeur d'une tempête énorme

Vitinha ICONSPORT_363515_0147
PSG

PSG : L'agent de Vitinha agace le Qatar

Loic Perrin ICONSPORT_360651_0103
ASSE

L'ASSE promet un mercato spécial en cas de montée

Fil Info

06 avr. , 14:30
« Le plus important... » : L’OM en crise, le nouveau patron intervient
06 avr. , 13:40
OM : Pavard au coeur d'une tempête énorme
06 avr. , 13:20
PSG : L'agent de Vitinha agace le Qatar
06 avr. , 13:00
L'ASSE promet un mercato spécial en cas de montée
06 avr. , 12:40
Président de l'OM : Daniel Riolo dézingue L'Equipe
06 avr. , 12:20
OL : Endrick tué par ce choix de Paulo Fonseca
06 avr. , 12:00
PSG : Paris cible cinq gardiens pour remplacer Chevalier
06 avr. , 11:40
Real : Kylian Mbappé humilié par une violente innovation
06 avr. , 11:20
L1 : Un supporter lensois a agressé un dirigeant du LOSC

Derniers commentaires

L'ASSE promet un mercato spécial en cas de montée

💚💚💚💚💚

OM : Pavard au coeur d'une tempête énorme

Pavard est dans le mou actuellement, plus qu’à redresser la tête et enchaîner une série de la mort qui tue et toujours ce climat anxiogène sera oublié.

PSG : L'agent de Vitinha agace le Qatar

Le joueur a dit, je suis bien au PSG, que croyez vous qu’il se passera… il restera au PSG.

PSG : Paris cible cinq gardiens pour remplacer Chevalier

Faut evidemment voir ce que fera Safonov ces 2 derniers mois. Je pense qu’il peut tenir la baraque sinon Diogo Costa… Il y a un gardien à ne pas oublier, Lunin du Real !

PSG-Liverpool : L'UEFA a désigné l'arbitre du choc

Championnat et LDC ca rien à voir, en 2005 Liverpool en championnat avait fini que 6 ème, ils ont gagné la LDC

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading