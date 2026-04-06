OL : Tolisso au fond du trou, Umtiti s'inquiète

Auteur d’un début de saison exceptionnel, Corentin Tolisso avait l’espoir de retrouver l’équipe de France. Le champion du monde 2018 a finalement compris que ce ne sera pas le cas et son moral a trinqué comme l’a révélé Samuel Umtiti.

Joueur clé de l’Olympique Lyonnais depuis le début de la saison, Corentin Tolisso a affiché un niveau exceptionnel durant la très longue série de victoires des Gones, en Ligue 1 et en Europa League. A ce moment de la saison, l’incompréhension a régné du côté de l’OL, voyant que Didier Deschamps ne faisait toujours pas appel à Corentin Tolisso chez les Bleus. Egalement absent lors de la dernière liste du sélectionneur, le capitaine lyonnais a désormais peu de chances de faire partie de l’aventure pour le Mondial aux Etats-Unis. Ce constat, qui s’ajoute à la déception de l’élimination en Europa League, a énormément pesé sur le mental de Corentin Tolisso.

C’est en tout cas ce que son ancien coéquipier à Lyon, Samuel Umtiti, a révélé sur RMC dans l’After Foot. « Tolisso avait vraiment cet objectif d’aller en équipe de France. Il avait cet objectif, un joueur de son niveau devait avoir cet objectif et il l’a encore. Il y avait aussi dans son esprit cette possibilité d’aller loin en Europa League. Il savait que c’était très important pour lui afin de prétendre à une convocation en équipe de France car quand tu vas loin en Europe, tu joues des matchs importants face à des équipes encore meilleures » avoue l’ancien défenseur de l’OL et du FC Barcelone, avant de conclure.

« Aux yeux du sélectionneur, c’est toujours mieux de jouer ce genre de match pour être appelé. Ensuite, il y a eu cette élimination de l’Europa League. Ca lui a fait mal. C’est un tout, mais je sais que ça lui tenait à cœur d’être appelé. Ca n’a pas été facile pour lui d’être performant et de ne pas être de retour. Je pense que mentalement, cette équipe de l’OL a été touchée et lui aussi » estime ‘Big Sam’, pour qui Corentin Tolisso a pris cher mentalement ces dernières semaines. Ce qui explique aussi pourquoi le capitaine lyonnais est nettement moins performant depuis quelques matchs.