L'OL accélère, un jeune envoyé en Ligue 2

L’OL est encore loin d’en avoir terminé avec son mercato hivernal. Au rayon des départs, le jeune Enzo Molebe pourrait quitter le navire lyonnais.

À l' OL , tout va bien en ce début d’année 2026. Les bons résultats sportifs permettent aux Gones de travailler dans la sérénité. La direction est également à l’œuvre sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais souhaite de la qualité dans son groupe, mais veut aussi éviter les joueurs qui n’auraient que très peu de temps de jeu, afin de préserver une parfaite osmose au sein de l’effectif.

Alors que l’OL s’est renforcé ces derniers jours en attaque, la situation devient plus compliquée pour Martin Satriano et… Enzo Molebe.

Molebe, direction la Ligue 2 ?

Selon les informations du Progrès, Montpellier souhaite d’ailleurs profiter de la situation. Le club de Ligue 2 a envoyé une offre de prêt à l’OL pour Enzo Molebe. À 18 ans, le jeune attaquant a besoin de temps de jeu au plus haut niveau. Un prêt pourrait donc convenir à toutes les parties concernées. Encore sous contrat dans le Rhône jusqu’en juin 2029, le natif de Décines-Charpieu a encore le temps de se développer avant de pourquoi pas percer dans le Rhône.

De son côté, l’OL est à la recherche d’un nouvel attaquant, capable d’apporter à une équipe qui vise une qualification en Ligue des champions à l’issue de la saison. Au milieu de terrain, les pensionnaires du Groupama Stadium vont très certainement accueillir dans les prochaines heures le joueur de Brondby, Noah Nartey (20 ans), pour un montant de 8 millions d’euros.

Les choses bougent à Lyon en ce mois de janvier, pour le plus grand bonheur des fans et des observateurs, impressionnés par la dynamique lyonnaise. Ce dimanche soir, les Gones reçoivent le Stade Brestois en Ligue 1. Une belle occasion d’enchaîner à domicile et de mettre encore un peu plus la pression sur les équipes de tête.