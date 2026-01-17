ol lyon a refuse 12 me molebe va avoir la pression iconsport 265026 0137 398411
Enzo Molebe

L'OL accélère, un jeune envoyé en Ligue 2

OL17 janv. , 10:40
parHadrien Rivayrand
5
L’OL est encore loin d’en avoir terminé avec son mercato hivernal. Au rayon des départs, le jeune Enzo Molebe pourrait quitter le navire lyonnais.
À l'OL, tout va bien en ce début d’année 2026. Les bons résultats sportifs permettent aux Gones de travailler dans la sérénité. La direction est également à l’œuvre sur le marché des transferts afin de renforcer l’effectif de Paulo Fonseca. L’entraîneur portugais souhaite de la qualité dans son groupe, mais veut aussi éviter les joueurs qui n’auraient que très peu de temps de jeu, afin de préserver une parfaite osmose au sein de l’effectif.
Alors que l’OL s’est renforcé ces derniers jours en attaque, la situation devient plus compliquée pour Martin Satriano et… Enzo Molebe.

Molebe, direction la Ligue 2 ?

Selon les informations du Progrès, Montpellier souhaite d’ailleurs profiter de la situation. Le club de Ligue 2 a envoyé une offre de prêt à l’OL pour Enzo Molebe. À 18 ans, le jeune attaquant a besoin de temps de jeu au plus haut niveau. Un prêt pourrait donc convenir à toutes les parties concernées. Encore sous contrat dans le Rhône jusqu’en juin 2029, le natif de Décines-Charpieu a encore le temps de se développer avant de pourquoi pas percer dans le Rhône.

Lire aussi

Accord avec Nartey, l'OL a un gros détail à réglerAccord avec Nartey, l'OL a un gros détail à régler
De son côté, l’OL est à la recherche d’un nouvel attaquant, capable d’apporter à une équipe qui vise une qualification en Ligue des champions à l’issue de la saison. Au milieu de terrain, les pensionnaires du Groupama Stadium vont très certainement accueillir dans les prochaines heures le joueur de Brondby, Noah Nartey (20 ans), pour un montant de 8 millions d’euros.
Les choses bougent à Lyon en ce mois de janvier, pour le plus grand bonheur des fans et des observateurs, impressionnés par la dynamique lyonnaise. Ce dimanche soir, les Gones reçoivent le Stade Brestois en Ligue 1. Une belle occasion d’enchaîner à domicile et de mettre encore un peu plus la pression sur les équipes de tête.
5
Derniers commentaires

Accord avec Nartey, l'OL a un gros détail à régler

Source ? Fonseca disait hier que le retour de Nuamah prendrait un peu plus de temps, car il a le même problème que Mangala, avec des morceaux de cartilages qu'il faudra probablement lui enlever. Il n'a jamais dit que cela prendra 6 ou 7 mois. Quant à Molebe, on parle plutôt d'un prêt à Montpellier...

OM : « Rothen et Dugarry sont deux incompétents », l’Italie les humilie

Rothen et dugarry sont d'anciens joueurs internationaux dont l'un est champion du monde. Est ce que ce Monsieur de surcroît italien ,a déjà gagné un championnat,une coupe d'Italie une LDC ou une coupe du monde ? Non . Quand on est incompétent,on voit les autres incompétents . Et de ZERBI ,en dehors de ses crises de nerfs sur les arbitres ,sa crise de jalousie sur le PSG , qu'a t il apporté au football français rien sauf sa mauvaise foi de joueur italien tricheur et menteur .

Mourinho au Real, l'idée choc de Florentino Perez

Pérez est en grosse panne d'idée il est useless

OM, OL, LOSC, Monaco, ce sponsor israélien qui dérange

Je ne vois pas le rapport…

Nantes : La vérité éclate sur cette piste très sexy du mercato

Encore un titre à la con spécialité de foot01 pour attirer les nigauds que nous sommes.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
42181332401525
2
Lens
40171313311318
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

