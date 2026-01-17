ICONSPORT_280672_0002 (1)

Accord avec Nartey, l'OL a un gros détail à régler

OL17 janv. , 8:40
parCorentin Facy
En quête d’un renfort au milieu de terrain, l’OL est sur le point de recruter Noah Nartey à Brondby. Le joueur a déjà donné son accord pour rejoindre le club rhodanien, mais tout n’est pas encore finalisé entre les deux clubs.
Après avoir mis la main sur Endrick pour ouvrir son mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais souhaite se renforcer au milieu de terrain. Le club rhodanien avait d’abord identifié Himad Abdelli comme une cible intéressante, mais l’international algérien a choisi l’Olympique de Marseille. C’est donc vers Noah Nartey que les Gones se sont rabattus. Le profil du joueur danois de Brondby a été validé par Matthieu Louis-Jean et par Paulo Fonseca, et des discussions ont rapidement démarré avec Brondby.
Bien aidé par la vente de Martin Satriano à Getafe, l’OL a été en mesure de soumettre une belle offre au club danois. Comme indiqué par L’Equipe ces dernières heures, un accord est sur le point d’être trouvé pour un montant total de 9 millions d’euros. Le deal n’est toutefois pas ficelé à 100% selon Patrick Berger, journaliste pour Sky, qui affirme que des détails sont encore à régler pour que le transfert aboutisse.

« L'Olympique Lyonnais est sur le point de recruter Noah Nartey (20 ans) pour un montant total de 9 millions d'euros. Les négociations sont bien avancées et seuls quelques détails restent à régler. Rien n'est encore fait, mais le transfert est imminent. Le joueur de Brøndby a déjà donné son accord pour rejoindre la France » explique le journaliste allemand sur X.
Autrement dit, le deal est en très bonne voie mais rien n’est encore fait à 100% comme le souligne l’un des spécialistes du mercato en Allemagne. Cela sent tout de même très bon pour l’Olympique Lyonnais, sur le point d’enrôler sa deuxième recrue du mois de janvier en la personne de Noah Nartey. De quoi offrir de vraies solutions à Paulo Fonseca dans l’entrejeu puisque le technicien portugais peut également s’appuyer sur Corentin Tolisso, Tyler Morton ou encore Tanner Tessmann, performants lors de la première partie de saison.
Derniers commentaires

OM : Abdelli s’éloigne, Angers part au clash

J'étais plutot contre son arrivé mais je viens de me renseigner sur lui avec pleins de vidéo il a lair très fort techniquement un vrai numéro 10 belle frappe de balle etc .. alors sûrement que les vidéos ne montrent pas forcément les défauts mais en tous cas elles mettent bien en avant ses qualités

L’OL rend fou le Portugal

Le travail , rien que le travail ils ont compris nos jeunes , ça se voit dans les matchs rarement on a vu des attaquants aussi volontaires pour défendre et ça change tout toujours avec vous les gones

Accord avec Nartey, l'OL a un gros détail à régler

Normalement l'OL devrait également enregistrer la signature de Noham Kamara. Le PSG serait prêt à céder son joueur pour une somme inférieure à 5 millions d'euros ainsi qu'un pourçentage conséquent sur une éventuelle cession future du contrat du joueur. D'autres part, l'OL serait en contact avancés avec un attaquant pour remplacer Satrianno. Au rayon des départs Enzo Molebe aurait demandé un bon de sortie à ses dirigeants. Le FC Séville et Villaréal seraient intéressés. L'OL demanderait une somme proche des 8 millions d'euros ainsi qu'un pourçentage élevé à une cession de contrat future. Enfin la mauvaise nouvelle vient de l'infirmerie. Si le retour de Malick Fofana devrait être effectif à la fin du moi de février, Ernest Nuahma, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur ne devrait pas faire son retour avant la fin de la compétition car Paulo Foncesca estime encore sa récupération entre 6 et 7 mois.

Le Barça le laisse filer, l’OL se jette dessus

Niakhate va nous aider 😊

PSG-LOSC : Dembélé régale avec un lob d'anthologie (vidéo)

Sans compter tout le travail qu'il fait avant car il faut réussir à garder sa lucidité tout en maitrisant le geste technique alors que tu viens déjà d'avoir le palpitant à 100 à l'heure avec ce que tu viens de faire.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
42181332401525
2
Lens
40171313311318
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

