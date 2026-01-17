Accord avec Nartey, l'OL a un gros détail à régler

En quête d’un renfort au milieu de terrain, l’OL est sur le point de recruter Noah Nartey à Brondby. Le joueur a déjà donné son accord pour rejoindre le club rhodanien, mais tout n’est pas encore finalisé entre les deux clubs.

Après avoir mis la main sur Endrick pour ouvrir son mercato hivernal, l’Olympique Lyonnais souhaite se renforcer au milieu de terrain. Le club rhodanien avait d’abord identifié Himad Abdelli comme une cible intéressante, mais l’international algérien a choisi l’Olympique de Marseille. C’est donc vers Noah Nartey que les Gones se sont rabattus. Le profil du joueur danois de Brondby a été validé par Matthieu Louis-Jean et par Paulo Fonseca, et des discussions ont rapidement démarré avec Brondby.

Bien aidé par la vente de Martin Satriano à Getafe, l’OL a été en mesure de soumettre une belle offre au club danois. Comme indiqué par L’Equipe ces dernières heures, un accord est sur le point d’être trouvé pour un montant total de 9 millions d’euros. Le deal n’est toutefois pas ficelé à 100% selon Patrick Berger, journaliste pour Sky, qui affirme que des détails sont encore à régler pour que le transfert aboutisse.

« L'Olympique Lyonnais est sur le point de recruter Noah Nartey (20 ans) pour un montant total de 9 millions d'euros. Les négociations sont bien avancées et seuls quelques détails restent à régler. Rien n'est encore fait, mais le transfert est imminent. Le joueur de Brøndby a déjà donné son accord pour rejoindre la France » explique le journaliste allemand sur X.