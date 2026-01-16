ICONSPORT_280671_0001

L'OL enchaine, Noah Nartey arrive à Lyon

OL16 janv. , 18:34
parGuillaume Conte
2
Grosse prise pour l'Olympique Lyonnais, qui est sur le point de finaliser l'arrivée de Noah Nartey en provenance de Brondby, pour un montant pouvant atteindre 10 ME.
Vendredi chargé pour l’Olympique Lyonnais au mercato. Martin Satriano attend le feu vert de Getafe pour être prêté en Espagne, et l’OL travaille à fond sur l’arrivé de Noah Nartey. Le prometteur milieu de terrain a été mis sur la liste des transferts par son club de Brondby en raison de sa volonté de ne pas prolonger son contrat. International danois chez les U20, le joueur de 20 ans est d’accord pour rejoindre Lyon et s’engager pour quatre ans et demi.

L'OL fait craquer Brondby 

Il fallait dès lors trouver un accord avec le club de la banlieue de Copenhague. C’est chose faite selon L’Equipe, qui évoque un terrain d’entente pour un transfert de 8 millions d’euros. Le montant total pourra monter à 10 ME avec les bonus, et un pourcentage à la revente.
Les contours sont donc trouvés, mais il reste à finaliser toutes les composantes de ce transfert. Néanmoins, Brondby et l’OL négocient quotidiennement et les deux parties sont optimistes sur la résolution de ce transfert pendant le week-end. Le quotidien sportif précise que Noah Nartey pourrait donc rejoindre Lyon la semaine prochaine une fois que tout sera en ordre.
Une recrue d’ampleur qui donnera encore plus de volume au milieu de terrain lyonnais. Même s’il faudra être patient avec un joueur qui a débuté sa trêve hivernale au début du mois de décembre, et n’a pas joué depuis.
Noah Nartey reste en tout cas une prise très intéressante si tout cela se conforme. Son profil plaisait beaucoup en Bundesliga, mais l’OL a su se montrer convaincant avec Brondby et avec le joueur, qui n’a pour le moment jamais quitté le Danemark dans sa courte carrière.
N. Teye Nartey

N. Teye Nartey

DenmarkDanemark Âge 20 Milieu

Europa Conference League

2025/2026
Matchs6
Buts0
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0

Superliga

2025/2026
Matchs17
Buts4
Passes décisives3
Jaune1
Rouge1
Jaune Rouge0
2
Loading