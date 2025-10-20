Hans Hateboer

L'OL a trouvé son sauveur

OL20 oct. , 8:40
parAlexis Rose
7
Disposant d’un effectif très court pour jouer toutes les compétitions à fond, l’Olympique Lyonnais mise beaucoup sur Hans Hateboer, le joker défensif récupéré à Rennes cette semaine.
Freiné dans sa bonne dynamique depuis deux journées de Ligue 1, le club rhodanien retombe peu à peu de son petit nuage. Auteur d’un début de saison très solide, avec un sans-faute en Europa League et cinq victoires lors des six premières journées de championnat, l’OL vient de subir deux revers de rang. Avant la trêve internationale d’octobre, les Gones s’étaient d’abord fait renverser par Toulouse dans une fin de match compliquée au Groupama Stadium (1-2), puis ils ont rechuté sur la pelouse de Nice samedi après-midi (2-3).
Toujours bien placé en L1, avec une cinquième place à trois points du leader marseillais, Lyon va devoir trouver les ressources pour sortir de la spirale négative. Pour cela, Paulo Fonseca pourra compter sur un nouveau joueur en la personne d’Hans Hateboer. Débarqué de Rennes cette semaine en qualité de joker, le défenseur central aura un rôle clé à jouer dans la capitale des Gaules dans les semaines et les mois à venir, selon Le Progrès.

Hateboer devra remplacer Niakhaté et Mata pendant la CAN

« L’arrivée en tant que joker du défenseur polyvalent et expérimenté Hans Hateboer ne fera pas de mal, surtout en prévision de la CAN pour laquelle Niakhaté et Mata seront mobilisés, mais aussi pour concurrencer Maitland-Niles », peut-on lire dans les colonnes du quotidien rhodanien. Sauf qu’avec seulement 21 minutes de temps de jeu depuis le début de la saison, l’international néerlandais ne devrait pas être à 100 % tout de suite, d’autant plus qu’il arrive en cours de saison... Mais l’OL va devoir faire avec celui qui n’était plus en odeur de sainteté à Rennes, surtout au rythme d’un match tous les trois jours jusqu’à la mi-novembre face à des équipes de haut niveau.
H. Hateboer

H. Hateboer

NetherlandsPays-Bas Âge 31 Défenseur

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
7
