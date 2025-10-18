Hateboer à l'OL, Pierre Ménès est consterné

L'OL a décidé ces dernières heures de foncer sur Hans Hateboer. Le club rhodanien s'est fait prêter le joueur en provenance du Stade Rennais en tant que joker médical.

L' OL n'a plus les mêmes moyens qu'auparavant et trouver un joueur en urgence n'est donc pas vraiment simple. La direction rhodanienne cherchait pourtant un nouveau défenseur de qualité connaissant déjà le championnat de France. Les Gones ont rapidement coché le nom de Hans Hateboer, qui n'entrait pas dans les plans d'Habib Beye au Stade Rennais. Le Néerlandais de 31 ans va donc finir la saison à l'Olympique Lyonnais pour tenter d'apporter au collectif de Paulo Fonseca, qui ne manquera pas de rendez-vous importants à venir. Problème, la récente signature de Hateboer à l'OL laisse certains observateurs totalement abasourdis. C'est notamment le cas de Pierre Ménès.

Hateboer, Pierre Ménès abasourdi

Ces dernières heures sur son compte X, le consultant a en effet fait part de sa stupéfaction à l'idée de voir le natif de Beerta rejoindre les rangs de l'OL : « Hateboer à Lyon. J’aimerai que quelqu’un m’explique ce choix catastrophique. Ils ont jamais regardé les matchs de Rennes les dirigeants de l’OL ? (...) Moi aussi je souhaite qu’il réussisse comme tous les joueurs . Mais j’ai plus que des doutes j’ai des craintes ».

A noter que, problème de timing étant présent, Hans Hateboer ne fait pas partie du groupe de l'OL pour le déplacement à Nice ce samedi. Il devra encore un peu patienter avant de faire ses premiers pas comme joueur lyonnais. Mais il sait que pas mal de doutes tournent autour de lui. A 31 ans, l'ancien joueur de l'Atalanta a une belle chance de pouvoir prouver sa valeur dans un OL qui compte avancer dans l'ombre et l'humilité cette saison, que ce soit en Ligue 1, en Coupe de France ou en Ligue Europa. Tous les joueurs seront donc importants.