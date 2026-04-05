L'OL a refusé un contrat au meilleur buteur de Ligue 1

L'histoire des clubs est marquée par le genre d'histoire que vit actuellement Estéban Lepaul, l'attaquant du Stade Rennais. En effet, ce dernier devrait actuellement porter le maillot de l'OL.

Auteur d'un doublé sur penalty samedi lors d' un derby exceptionnel entre Brest et Rennes , Estéban Lepaul a pris les commandes du classement des buteurs de Ligue 1 avec 16 réalisations cette saison, autant que Joaquin Panichelli. Le joueur de 25 ans a en plus un atout sur ses poursuivants, c'est que derrière lui Mason Greenwood est suspendu ce dimanche avec l'OM contre Monaco et que Joaquin Panichelli ne rejouera plus cette saison suite à une grave blessure avec l'Argentine. Tout va donc pour le mieux pour le joueur du Stade Rennais dont la carrière n'a pas du tout été un long fleuve tranquille. En effet, en 2015, Estéban Lepaul avait rejoint le centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Puis il a gravi les échelons, évoluant dans les équipes de jeunes de l'OL et même avec la réserve. Mais, en 2020, le club rhodanien décidait de ne pas proposer de contrat professionnel à l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 qui quittait donc la capitale ds Gaules avec des rêves décus.

Lepaul a une carrière loin des projecteurs

Comme cela arrive souvent et pas seulement à l'Olympique Lyonnais, les dirigeants locaux ont pensé qu'Estéban Lepaul ne pourrait pas faire carrière. Finalement, c'est à Epinal, alors en N2, que l'attaquant a débuté sa carrière professionnelle en montrant de vraies qualités de buteur. Passé ensuite par Orléans, avant de revenir dans les Vosges, Lepaul a signé avec Angers pour 150.000 euros en janvier 2024. Et un an et demi plus tard, il s'engageait avec le Stade Rennais moyennant 13,5 millions d'euros. Tout cela sans jamais goûter à la sélection tricolore chez les jeunes. Une sacrée performance pour Estéban Lepaul, dont la valeur est désormais estimée à 20 millions d'euros.

Comme le rappelle Ouest-France, Estéban Lepaul est le seul à être sur les traces du Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé.« Depuis deux ans, personne, à part Dembélé la saison dernière, n’a planté autant dans le jeu que Lepaul. Avec le Ballon d’Or, c’est l’attaquant de L1 le plus efficace : il a transformé plus de la moitié de ses occasions nettes. Le plus spontané aussi : dix de ses quatorze buts l’ont été en une touche », rappelle le quotidien régional. On ne réécrit pas l'histoire, mais l'Olympique Lyonnais doit tout de même avoir de sacrés regrets.