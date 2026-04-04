L1 : Rennes remporte un derby de folie !

28e journée de Ligue 1

Stade Francis-le-Blé

Buts : Dina Ebimbe (4e, 57e), Labeau Lascary (70e) pour Brest ; Blas (20e), Lepaul (35e sp, 74e sp), Embolo (63e) pour Rennes

Accroché par Metz avant la trêve internationale, Rennes se rendait à Brest pour un difficile derby breton. Cela démarrait on ne peut plus mal pour les Rennais, surpris d'entrée par Dina Ebimbe. Cependant, les hommes de Franck Haise n'étaient pas assommés et dominaient largement les débats. L'égalisation survenait sur une belle volée de Blas. Al-Tamari était ensuite fauché par Coudert. Le penalty était transformé par Lepaul pour le 2-1. Rennes avait le match en main et le début de seconde période le confirmait dans le jeu.

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Néanmoins, une sortie dans les airs ratée de Samba relançait la rencontre et offrait un doublé à Dina Ebimbe. On assistait alors à un vrai chassé-croisé entre les deux clubs. En puissance, Embolo marquait le troisième but rennais. Puis, d'un bel enchaînement contrôle-frappe, Labeau Lascary faisait 3-3. Mais, juste après, Lala fauchait Al-Tamari dans sa surface. Lepaul réussissait son deuxième penalty de la soirée pour faire 4-3. Cela suffisait malgré une dernière frayeur avec un but d'Ajorque refusé pour hors-jeu (90e).

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Avec ce succès, Rennes est 6e avec 47 points. Les Bretons ont le même nombre de points que Lyon et Lille avant leurs matchs respectifs. Brest est 11e (36 points).